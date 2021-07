21 июл 2021



Вокалист STAIND стал первым



Вокалист STAIND Aaron Lewis со своим новым синглом "Am I The Only One" попал на 14 строчку Billboard Hot 100, а также первым в чартах Hot Country Songs. Песня также занимает вторую позицию в Digital Song Sales и за неделю в США была прослушана более четырех миллионов раз.













