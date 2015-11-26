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Staind

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9 апр 2019 : 		 STAIND собрались в турне

11 мар 2019 : 		 Фронтмен STAIND не смог успокоить аудиторию и ушёл с концерта

19 фев 2019 : 		 Вокалист STAIND клеймит сенатора

5 фев 2019 : 		 Фронтмен STAIND — аудитории: «Я не знаю, как говорить по-испански. Я американец»

30 янв 2019 : 		 Фронтмен STAIND выпустит альбом весной

30 окт 2018 : 		 Фронтмен STAIND закончил работу над своим третьим кантри-альбомом

23 июл 2017 : 		 Вокалист STAIND почтил память вокалиста LINKIN PARK

5 июл 2017 : 		 Вокалист STAIND на диске с произведениями Джонни Кэша

15 июн 2017 : 		 Новая песня лидера STAIND

31 янв 2017 : 		 Вокалист STAIND: «Без проблем сыграл бы на инаугурации»

8 ноя 2016 : 		 Вокалист STAIND о выборах

7 ноя 2016 : 		 Вокалист STAIND в "The Late Show With Stephen Colbert"

23 авг 2016 : 		 MIKE MUSHOK: «Планов насчёт STAIND нет»

18 июн 2016 : 		 Новый альбом вокалиста STAIND выйдет осенью

15 май 2016 : 		 Вокалист STAIND почтил память Принса

9 мар 2016 : 		 Вокалист STAIND будет голосовать за Дональда Трампа

25 окт 2015 : 		 Вокалист STAIND исполнил новую песню

21 июл 2015 : 		 Вокалист STAIND: «Группа пока неактивна»

11 июн 2015 : 		 Вокалист STAIND готовится к записи

29 дек 2014 : 		 У STAIND нет ничего нового

9 июл 2014 : 		 Вокалист STAIND выбрал лучшие песни

8 авг 2012 : 		 Превью нового DVD STAIND

3 июл 2012 : 		 Выход сольного альбома вокалиста STAIND отложен

26 июн 2012 : 		 Концертный релиз STAIND выйдет в июле

27 апр 2012 : 		 Видео от вокалиста STAIND

3 мар 2012 : 		 Песня с сольного альбома вокалиста STAIND
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|||| 9 апр 2019

STAIND собрались в турне



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STAIND после пяти лет паузы собираются отыграть небольшое турне осенью этого года в составе: Aaron Lewis, Mike Mushok, Johnny April и Sal Giancarelli.

STAIND To Reunite For Limited Fall Tour After Five Hear Hiatus




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

LOR


9 апр 2019, 23:24		Главное, чтобы этот товарисч в бэйсболке на первых двух минутах концерта не обиделся, не расплакался и не ушёл со сцены.


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