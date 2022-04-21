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Staind

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7 фев 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Самые развратные люди сейчас в нашем правительстве»

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8 дек 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста STAIND

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14 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Мы позволили вирусу, созданному человеком, разрушить ткани мира!»

8 окт 2021 : 		 Новое видео вокалиста STAIND

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14 авг 2021 : 		 Видео с выступления STAIND

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21 июл 2021 : 		 Вокалист STAIND исполнил новую песню

5 июл 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста STAIND

21 июн 2021 : 		 У STAIND есть контракт

18 июн 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Все шрамы Америке наносят демократы»

5 июн 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Хватит это терпеть!»
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Лидер STAIND: «Не ведитесь на пропаганду»



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AARON LEWIS вновь обратился к публике перед исполнением "Am I The Only One" в рамках выступления в Rivers Casino & Resort Event Center, Schenectady, New York:

«Я могу здесь стоять и говорить вам, что демократы ответственны за всё. Это нечто большее. Это люди, которые стоят выше тех, за кого мы голосуем на выборах».

Когда один из поклонников выкрикнул, что Aaron прав, в ответ Lewis сказал:

«Я знаю, что я чертовски прав. Вот почему я выхожу на сцену каждый вечер и подставляю свою задницу под удар ради правды. Потому что правда чертовски важна. А когда одна и та же группа людей монополизирует всю жизнь, правды не существует. Это пропаганда, это ложь, чтобы увековечить нарратив.

Ноутбук Хантера Байдена — настоящий. Тот факт, что американские деньги находятся в финансируемых за счёт налогов биолабораториях на Украине, реален. Это чертовски реально, люди.

Перестаньте слушать проплаченную и продажную пропагандистскую машину. Посмотрите в других источники. Делайте противоположное всему, что они вам говорят, потому что это всё ложь — до последней капли. Всё, от получения прививки [вакцины COVID-19] до поддержки грёбаной Украины, всё до последней крупицы — грёбаная ложь. Проснитесь, вдохните запах варящегося кофе и сделайте что-нибудь!»

AARON LEWIS Tells His Fans Not To Believe The




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21 апр 2022
A
Analcunt
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