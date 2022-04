сегодня



Лидер STAIND: «Не ведитесь на пропаганду»



AARON LEWIS вновь обратился к публике перед исполнением "Am I The Only One" в рамках выступления в Rivers Casino & Resort Event Center, Schenectady, New York:



«Я могу здесь стоять и говорить вам, что демократы ответственны за всё. Это нечто большее. Это люди, которые стоят выше тех, за кого мы голосуем на выборах».



Когда один из поклонников выкрикнул, что Aaron прав, в ответ Lewis сказал:



«Я знаю, что я чертовски прав. Вот почему я выхожу на сцену каждый вечер и подставляю свою задницу под удар ради правды. Потому что правда чертовски важна. А когда одна и та же группа людей монополизирует всю жизнь, правды не существует. Это пропаганда, это ложь, чтобы увековечить нарратив.



Ноутбук Хантера Байдена — настоящий. Тот факт, что американские деньги находятся в финансируемых за счёт налогов биолабораториях на Украине, реален. Это чертовски реально, люди.



Перестаньте слушать проплаченную и продажную пропагандистскую машину. Посмотрите в других источники. Делайте противоположное всему, что они вам говорят, потому что это всё ложь — до последней капли. Всё, от получения прививки [вакцины COVID-19] до поддержки грёбаной Украины, всё до последней крупицы — грёбаная ложь. Проснитесь, вдохните запах варящегося кофе и сделайте что-нибудь!»







