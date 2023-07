сегодня



Видео с текстом от STAIND



STAIND опубликовали официальное видео с текстом на песню "Cycle Of Hurting", которая взята из нового альбома "Confessions Of The Fallen", выходящего 15 сентября на Alchemy Recordings/BMG. Продюсером был Erik Ron (GODSMACK, PANIC! AT THE DISCO, BLACK VEIL BRIDES).



Трек-лист "Confessions Of The Fallen":



01. Lowest In Me

02. Was Any Of It Real?

03. In This Condition

04. Here And Now

05. Out Of Time

06. Cycle Of Hurting

07. The Fray

08. Better Days

09. Hate Me Too

10. Confessions Of The Fallen







