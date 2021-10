2 окт 2021



Вокалист STAIND призвал фанатов скандировать «Байден х$$$о»



Фронтмен группы STAIND Aaron Lewis призвал своих поклонников скандировать «Байден х$$$o» во время концерта в Пенсильвании.



Откровенный консервативный рокер, который также гастролирует и записывается как сольный кантри-исполнитель, призвал толпу поддержать его, скандируя в адрес президента вышеозвученные слова во время выступления в The Pavilion at Montage Mountain в Скрэнтоне в субботу, 25 сентября.



Lewis часто критикует президента, который в последние недели, выступая на сцене, надевал футболки с надписями "Fuck Biden", "Impeach Biden" и "I could shit a better president".













