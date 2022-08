сегодня



AARON LEWIS исполнил новую песню



AARON LEWIS исполнил новую песню "I Ain't Made In China", в которой есть такие строчки:



"I ain't made in China / From all the cheapest clothes / And I ain't one for driving an imported foreign car / I'm more like an American muscle from 1966 / I ain't made in China / I'm American as it gets".











+0 -0



просмотров: 127