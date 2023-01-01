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Новое видео STAIND



"Here And Now", новое видео группы STAIND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Confessions Of The Fallen", выход которого запланирован на 15 сентября на Alchemy Recordings/BMG.



Трек-лист:



01. Lowest In Me

02. Was Any Of It Real?

03. In This Condition

04. Here And Now

05. Out Of Time

06. Cycle Of Hurting

07. The Fray

08. Better Days

09. Hate Me Too

10. Confessions Of The Fallen







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