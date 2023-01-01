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Staind

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Новое видео STAIND



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"Here And Now", новое видео группы STAIND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Confessions Of The Fallen", выход которого запланирован на 15 сентября на Alchemy Recordings/BMG.

Трек-лист:

01. Lowest In Me
02. Was Any Of It Real?
03. In This Condition
04. Here And Now
05. Out Of Time
06. Cycle Of Hurting
07. The Fray
08. Better Days
09. Hate Me Too
10. Confessions Of The Fallen




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