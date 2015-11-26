Вокалист STAIND избавился от аппендицита и камня в почках
У фронтмена STAIND Aaron'a Lewis'а вышел камень из почек — менее чем через неделю после удаления аппендикса:
«Лежу здесь, восстанавливаясь после удаления аппендикса. Вдобавок ко всему последние 4 дня у меня медленно продвигался камень из почек. После сильной, которой я никогда ранее не испытывал, боли, сегодня я успешно вывел этот камень!»
Почечные камни, которые представляют собой затвердевшие или кальцифицированные отложения определённых минералов, солей и других веществ, образуются в самих почках, а затем проходят по мочеточникам в мочевой пузырь, где в конечном итоге выводятся из организма с мочой.
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