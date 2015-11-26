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Staind

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25 янв 2022 : 		 Вокалист STAIND избавился от аппендицита и камня в почках

30 дек 2021 : 		 Лидер STAIND: «Мы мало общаемся»

23 дек 2021 : 		 Вокалист STAIND призывает голосовать за сторонника Трампа

13 дек 2021 : 		 Вокалист STAIND вновь критикует демократов

8 дек 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста STAIND

23 ноя 2021 : 		 Вокалист STAIND победил COVID-19 за неделю

16 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста STAIND

26 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND выпускает сольный альбом

22 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Демократы хотят похе...ть мою страну!»

14 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Мы позволили вирусу, созданному человеком, разрушить ткани мира!»

8 окт 2021 : 		 Новое видео вокалиста STAIND

2 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND призвал фанатов скандировать «Байден х$$$о»

14 авг 2021 : 		 Видео с выступления STAIND

9 авг 2021 : 		 STAIND открыли тур

23 июл 2021 : 		 Вокалист STAIND дважды исполнил одну песню

21 июл 2021 : 		 Вокалист STAIND стал первым

21 июл 2021 : 		 Вокалист STAIND исполнил новую песню

5 июл 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста STAIND

21 июн 2021 : 		 У STAIND есть контракт

18 июн 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Все шрамы Америке наносят демократы»

5 июн 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Хватит это терпеть!»

22 май 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Мы доверили самым тупым в нашей стране диктовать, что и как»

14 май 2021 : 		 AARON LEWIS — о новом материале STAIND

23 апр 2021 : 		 Вокалист STAIND исполнил новую песню

20 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STAIND

2 апр 2021 : 		 STAIND хотят записать альбом
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Вокалист STAIND избавился от аппендицита и камня в почках



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У фронтмена STAIND Aaron'a Lewis'а вышел камень из почек — менее чем через неделю после удаления аппендикса:

«Лежу здесь, восстанавливаясь после удаления аппендикса. Вдобавок ко всему последние 4 дня у меня медленно продвигался камень из почек. После сильной, которой я никогда ранее не испытывал, боли, сегодня я успешно вывел этот камень!»

Почечные камни, которые представляют собой затвердевшие или кальцифицированные отложения определённых минералов, солей и других веществ, образуются в самих почках, а затем проходят по мочеточникам в мочевой пузырь, где в конечном итоге выводятся из организма с мочой.

STAIND



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