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Staind

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18 июн 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Все шрамы Америке наносят демократы»

5 июн 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Хватит это терпеть!»

22 май 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Мы доверили самым тупым в нашей стране диктовать, что и как»

14 май 2021 : 		 AARON LEWIS — о новом материале STAIND

23 апр 2021 : 		 Вокалист STAIND исполнил новую песню

20 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STAIND

2 апр 2021 : 		 STAIND хотят записать альбом

31 мар 2021 : 		 Концертный релиз STAIND выйдет весной

25 ноя 2020 : 		 Акустика от музыкантов STAIND

10 июн 2020 : 		 STAIND работают над новым альбомом

8 мар 2020 : 		 Вокалист STAIND исполняет SKID ROW

2 окт 2019 : 		 Гитарист STAIND о первом за пять лет концерте

29 сен 2019 : 		 Видео с выступления STAIND

9 апр 2019 : 		 STAIND собрались в турне

11 мар 2019 : 		 Фронтмен STAIND не смог успокоить аудиторию и ушёл с концерта

19 фев 2019 : 		 Вокалист STAIND клеймит сенатора

5 фев 2019 : 		 Фронтмен STAIND — аудитории: «Я не знаю, как говорить по-испански. Я американец»

30 янв 2019 : 		 Фронтмен STAIND выпустит альбом весной

30 окт 2018 : 		 Фронтмен STAIND закончил работу над своим третьим кантри-альбомом

23 июл 2017 : 		 Вокалист STAIND почтил память вокалиста LINKIN PARK

5 июл 2017 : 		 Вокалист STAIND на диске с произведениями Джонни Кэша

15 июн 2017 : 		 Новая песня лидера STAIND

31 янв 2017 : 		 Вокалист STAIND: «Без проблем сыграл бы на инаугурации»

8 ноя 2016 : 		 Вокалист STAIND о выборах

7 ноя 2016 : 		 Вокалист STAIND в "The Late Show With Stephen Colbert"

23 авг 2016 : 		 MIKE MUSHOK: «Планов насчёт STAIND нет»
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|||| сегодня

Вокалист STAIND: «Все шрамы Америке наносят демократы»



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Вокалист STAIND Aaron Lewis обвинил Демократическую партию США в борьбе против всех основных инициатив в области гражданских прав и в том, что эта партия имеет долгую историю дискриминации. Перед исполнением трека "Am I The Only One" во время концерта 4 июня в The Meadow Event Park в Досвелле, штат Вирджиния, он обратился к зрителям:

«Я написал эту песню, потому что я сижу здесь, 49-летний отец троих детей, и наблюдаю, как очень маленькая горстка людей разрушает страну, которую передали мне мои предки — страну, за которую сражались мой дед и мои дяди.

Знаете, это просто какое-то безумие. На днях я смотрел речь Джо Байдена. Я даже не знаю, почему я это делал, но я это сделал. И я слушал, как он рассказывал историю о бойне, которая произошла давным-давно в Оклахоме. И я слушал, как он вываливает факты и выплёвывает всю информацию о ККК, о системном расизме и обо всём остальном.

Итак, я хотел бы обратить внимание на то, что это весьма очевидно, но никто не хочет об этом говорить — каждый расистский закон, который когда-либо был введён в действие, каждый шрам на Америке — всё это дело рук демократов. Все до единого. Можете проверить сами, это несложно. Каждый расистский закон был придуман, за него голосовали и единогласно принимали грёбаные демократы. ККК были грёбаными демократами.

Меня тошнит от этого грёбаного дерьма. Это все грёбаная ложь. Это называется проецированием. Вы знаете, что это такое? Когда ты указываешь на всех остальных и говоришь им, что они виновны в том, в чём виновен ты».

STAIND








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Санчез


18 июн 2021, 15:38		Их хер поймешь:
Трамп у власти - СТРАНЕ ПЕЗДЕЦ, НУЖЕН ДРУГОЙ ПРЕЗИДЕНТ
Бидон у власти - СТРАНЕ ПЕЗДЕЦ, НУЖЕН ДРУГОЙ ПРЕЗИДЕНТ

gravitgroove


18 июн 2021, 15:58		Ещё pаз: Aaron Lewis - адепт pеспубликанской паpтии, котоpую некотоpые пользователи ДС (не ясно, с какой стати) называют паpтией pеднеков или амеpиканской ватой (хотя "вата" - теpмин, созданный исключительно по отношению к консеpватоpам советского социалистического стpoя, а не консеpватоpам каких-то дpугих соц. фоpмиpoваний, но вскользь эpудиpoванным олигофpенам виднее). Он так же с симпатией относится к пеpсоне Тpампа, голосовал за него.

Так что это стpанный вопpoс.

Было бы стpанее, если бы какая-нить бабка, типа Баха, или тот же Томми Ли, начали писать тоже самое, что и Льюис.


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