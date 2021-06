сегодня



Вокалист STAIND : «Все шрамы Америке наносят демократы»



Вокалист STAIND Aaron Lewis обвинил Демократическую партию США в борьбе против всех основных инициатив в области гражданских прав и в том, что эта партия имеет долгую историю дискриминации. Перед исполнением трека "Am I The Only One" во время концерта 4 июня в The Meadow Event Park в Досвелле, штат Вирджиния, он обратился к зрителям:



«Я написал эту песню, потому что я сижу здесь, 49-летний отец троих детей, и наблюдаю, как очень маленькая горстка людей разрушает страну, которую передали мне мои предки — страну, за которую сражались мой дед и мои дяди.



Знаете, это просто какое-то безумие. На днях я смотрел речь Джо Байдена. Я даже не знаю, почему я это делал, но я это сделал. И я слушал, как он рассказывал историю о бойне, которая произошла давным-давно в Оклахоме. И я слушал, как он вываливает факты и выплёвывает всю информацию о ККК, о системном расизме и обо всём остальном.



Итак, я хотел бы обратить внимание на то, что это весьма очевидно, но никто не хочет об этом говорить — каждый расистский закон, который когда-либо был введён в действие, каждый шрам на Америке — всё это дело рук демократов. Все до единого. Можете проверить сами, это несложно. Каждый расистский закон был придуман, за него голосовали и единогласно принимали грёбаные демократы. ККК были грёбаными демократами.



Меня тошнит от этого грёбаного дерьма. Это все грёбаная ложь. Это называется проецированием. Вы знаете, что это такое? Когда ты указываешь на всех остальных и говоришь им, что они виновны в том, в чём виновен ты».



















+0 -1



( 2 ) просмотров: 136