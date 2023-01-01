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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 59
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 36
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
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*

Staind

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27 окт 2023 : 		 Рабочие отношения в STAIND не меняются

25 сен 2023 : 		 Вокалист STAIND о разнице между сольными концертами и основной группой

23 сен 2023 : 		 Гитарист STAIND о создании "14 Shades Of Grey"

14 сен 2023 : 		 Новое видео STAIND

26 авг 2023 : 		 Новая песня STAIND

18 авг 2023 : 		 Гитарист STAIND: «Я всегда знал, что мы ещё вернёмся»

28 июл 2023 : 		 Видео с выступления STAIND

26 июл 2023 : 		 STAIND первые

19 июл 2023 : 		 STAIND исполнили новую песню

14 июл 2023 : 		 На новом альбоме STAIND нашлось место электронике

11 июл 2023 : 		 Видео с текстом от STAIND

16 июн 2023 : 		 Гитарист STAIND рад возвращению группы

1 июн 2023 : 		 Новое видео STAIND

11 май 2023 : 		 Почему пришло время для альбома STAIND

19 апр 2023 : 		 Новая песня STAIND

3 мар 2023 : 		 STAIND завершили запись

18 дек 2022 : 		 MIKE MUSHOK — о новом альбоме STAIND

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23 ноя 2022 : 		 STAIND завершают работу над альбомом

13 сен 2022 : 		 Новый альбом STAIND выйдет в 2023 году

10 авг 2022 : 		 AARON LEWIS исполнил новую песню

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21 апр 2022 : 		 Лидер STAIND: «Не ведитесь на пропаганду»
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Рабочие отношения в STAIND не меняются



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В рамках недавнего интервью Mike\a Mushok'a попросили назвать единственную вещь, которая оставалась неизменной на протяжении почти трех десятилетий существования группы:

«Наверное, это рабочие отношения, которые, как мне кажется, есть у нас с Aaron'ом своего рода химия. Когда мы собираемся вместе, я чувствую, что он берет то, что у меня есть, и помогает мне сделать это лучше, и реально дополняет то, что есть, и полностью раскрывает то, что я ищу и имею в песне. Он великолепно работает с мелодией и текстом.

Когда мы впервые собрались вместе, пытаясь работать над [первым за 12 лет альбомом STAIND, недавно вышедшим "Confessions Of The Fallen"], мы просто думали: "О, как это будет? Мы не занимались этим уже очень давно". А в итоге словно просто взяли и продолжили начатое!»




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