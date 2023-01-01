сегодня



Рабочие отношения в STAIND не меняются



В рамках недавнего интервью Mike\a Mushok'a попросили назвать единственную вещь, которая оставалась неизменной на протяжении почти трех десятилетий существования группы:



«Наверное, это рабочие отношения, которые, как мне кажется, есть у нас с Aaron'ом своего рода химия. Когда мы собираемся вместе, я чувствую, что он берет то, что у меня есть, и помогает мне сделать это лучше, и реально дополняет то, что есть, и полностью раскрывает то, что я ищу и имею в песне. Он великолепно работает с мелодией и текстом.



Когда мы впервые собрались вместе, пытаясь работать над [первым за 12 лет альбомом STAIND, недавно вышедшим "Confessions Of The Fallen"], мы просто думали: "О, как это будет? Мы не занимались этим уже очень давно". А в итоге словно просто взяли и продолжили начатое!»







+0 -0



просмотров: 261

