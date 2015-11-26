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Staind

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20 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STAIND

2 апр 2021 : 		 STAIND хотят записать альбом

31 мар 2021 : 		 Концертный релиз STAIND выйдет весной

25 ноя 2020 : 		 Акустика от музыкантов STAIND

10 июн 2020 : 		 STAIND работают над новым альбомом

8 мар 2020 : 		 Вокалист STAIND исполняет SKID ROW

2 окт 2019 : 		 Гитарист STAIND о первом за пять лет концерте

29 сен 2019 : 		 Видео с выступления STAIND

9 апр 2019 : 		 STAIND собрались в турне

11 мар 2019 : 		 Фронтмен STAIND не смог успокоить аудиторию и ушёл с концерта

19 фев 2019 : 		 Вокалист STAIND клеймит сенатора

5 фев 2019 : 		 Фронтмен STAIND — аудитории: «Я не знаю, как говорить по-испански. Я американец»

30 янв 2019 : 		 Фронтмен STAIND выпустит альбом весной

30 окт 2018 : 		 Фронтмен STAIND закончил работу над своим третьим кантри-альбомом

23 июл 2017 : 		 Вокалист STAIND почтил память вокалиста LINKIN PARK

5 июл 2017 : 		 Вокалист STAIND на диске с произведениями Джонни Кэша

15 июн 2017 : 		 Новая песня лидера STAIND

31 янв 2017 : 		 Вокалист STAIND: «Без проблем сыграл бы на инаугурации»

8 ноя 2016 : 		 Вокалист STAIND о выборах

7 ноя 2016 : 		 Вокалист STAIND в "The Late Show With Stephen Colbert"

23 авг 2016 : 		 MIKE MUSHOK: «Планов насчёт STAIND нет»

18 июн 2016 : 		 Новый альбом вокалиста STAIND выйдет осенью

15 май 2016 : 		 Вокалист STAIND почтил память Принса

9 мар 2016 : 		 Вокалист STAIND будет голосовать за Дональда Трампа

25 окт 2015 : 		 Вокалист STAIND исполнил новую песню

21 июл 2015 : 		 Вокалист STAIND: «Группа пока неактивна»
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|||| сегодня

Фрагмент нового релиза STAIND



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STAIND опубликовали концертную версию "Mudshovel", которая взята из выходящего седьмого мая концертника "Live: It's Been Awhile" на Yap'em/Alchemy Recordings:

01. Eyes Wide Open (Live)

02. Paper Jesus (Live)

03. Not Again (Live)

04. Fade (Live)

05. For You (Live)

06. Something (Live)

07. Intro (Live)

08. Crawl (Live)

09. Right Here (Live)

10. Outside (Live)

11. Paper Wings (Live)

12. So Far Away (Live)

13. Raw (Live)

14. It's Been Awhile (Live)

15. Mudshovel (Live)

STAIND Releases











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