Фрагмент нового релиза STAIND



STAIND опубликовали концертную версию "Mudshovel", которая взята из выходящего седьмого мая концертника "Live: It's Been Awhile" на Yap'em/Alchemy Recordings:



01. Eyes Wide Open (Live)



02. Paper Jesus (Live)



03. Not Again (Live)



04. Fade (Live)



05. For You (Live)



06. Something (Live)



07. Intro (Live)



08. Crawl (Live)



09. Right Here (Live)



10. Outside (Live)



11. Paper Wings (Live)



12. So Far Away (Live)



13. Raw (Live)



14. It's Been Awhile (Live)



15. Mudshovel (Live)

























