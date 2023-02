22 фев 2023



ORIANTHI в кавер-версии LED ZEPPELIN от KITT WAKELEY



KITT WAKELEY представил собственную версию хита LED ZEPPELIN "Stairway to Heaven", записанную при участии Orianthi и London Symphony Orchestra. Этот трек взят из новой работы "Symphony of Sinners & Saints Volume II: The Storm", выход которого намечен на 17 апреля 2023 года.



Kitt сказал: «Я очень хочу развить динамику после получения Грэмми, выпустив эпическую версию одной из моих любимых песен с участием удивительно талантливой Orianthi на гитаре».



Orianthi добавила: «Было очень приятно работать с Kitt'ом над этим легендарным треком. Оркестровая аранжировка прекрасна. Всегда немного страшно исполнять такую великую мелодию в качестве гитариста, будучи такой же огромной поклонницей Jimmy Page'а. Я просто пришла в студию EastWest и сделала своё дело. Надеюсь, людям понравится!»







