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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 46
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 24
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
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Led Zeppelin

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|||| 22 фев 2023

ORIANTHI в кавер-версии LED ZEPPELIN от KITT WAKELEY



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KITT WAKELEY представил собственную версию хита LED ZEPPELIN "Stairway to Heaven", записанную при участии Orianthi и London Symphony Orchestra. Этот трек взят из новой работы "Symphony of Sinners & Saints Volume II: The Storm", выход которого намечен на 17 апреля 2023 года.

Kitt сказал: «Я очень хочу развить динамику после получения Грэмми, выпустив эпическую версию одной из моих любимых песен с участием удивительно талантливой Orianthi на гитаре».

Orianthi добавила: «Было очень приятно работать с Kitt'ом над этим легендарным треком. Оркестровая аранжировка прекрасна. Всегда немного страшно исполнять такую великую мелодию в качестве гитариста, будучи такой же огромной поклонницей Jimmy Page'а. Я просто пришла в студию EastWest и сделала своё дело. Надеюсь, людям понравится!»

Guitarist ORIANTHI Featured On Grammy Award-Winning Composer KITT WAKELEY's Symphonic Rendition Of LED ZEPPELIN Classic




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