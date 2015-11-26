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PAUL STANLEY — о том, как впервые увидел LED ZEPPELIN



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PAUL STANLEY в рамках подкаста "Let There Be Talk" рассказал о том, как впервые оказался на концерте LED ZEPPELIN. Ему тогда было 17 лет, а дело происходило в Нью-Йорке.

«Я видел ZEPPELIN в августе 69-го года — между первой и второй [пластинками]. И они играли "What Is And What Should Never Be", пару из этих треков, а в руках у Jimmy [Page'а] был смычок, и его гитару крутили влево и вправо, чтобы он мог направлять его.

Я был потрясён. По сей день я не видел ничего настолько совершенного. Не только в плане синхронности и того, что все были на одном игровом поле — это была сексуальная энергия, которая исходила со сцены, эпатаж, самоуверенность. Они её поддерживали. Я думаю, они знали, насколько они великие. А я просто...

Во-первых, группа была впечатляющей и играла — я не буду использовать ненормативную лексику — но они играли плотнее, чем кто-либо... В общем, они были потрясающими. А уж как Robert Plant пел — как будто он с другой планеты. Он легко брал ноты, и во всём, что они делали, была такая бравада, что мне просто снесло крышу».

Stanley также рассказал о своей дружбе с гитаристом LED ZEPPELIN и о том, что для него значит общение со своим кумиром на личном уровне.

«Это потрясающе — быть маленьким ребёнком, который видел ZEPPELIN, а потом играть в Лондоне и видеть, как Jimmy смотрит на нас... Jimmy видел [KISS], кажется, в позапрошлом туре. И после этого мы ужинали, ходили пить чай и обедать.

Есть старая пословица о том, что нужно остерегаться встреч со своими героями и людьми, на которых ты равняешься, потому что, откровенно говоря, многие из них — м*даки. В случае с Jimmy всё наоборот. Он живёт и дышит музыкой, и он потрясающий человек, и я бы сказал, самый важный и влиятельный гитарист — не только в плане игры, но и в плане видения. То, что он создал, было симфонизмом. Это не просто гитара, бас, барабаны и певец. То, что он делал на этих пластинках, было многослойным и представляло собой своего рода гобелен. Он рисовал удивительной кистью и удивительной палитрой красок. Так что для меня он на первом месте».

PAUL STANLEY Recalls Seeing LED ZEPPELIN For First Time:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove


8 фев 2022, 19:40		Cream играли технически лучше. Это объективно! Но да, настолько пошлые и примитивные тексты не использовали, как LZ.


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