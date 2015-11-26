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11-летний YOYOKA исполняет кавер-версию DEEP PURPLE и LED ZEPPELIN



11-летний YOYOKA опубликовал новые клипы на своем канале — на этот раз на композиции DEEP PURPLE "Burn" и LED ZEPPELIN "Dazed And Confused".



О последней он написал:



«LED ZEPPELIN изменил мою жизнь. Для меня грув Бонзо самый естественный и комфортный. Это одна из моих любимых песен!»







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