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Led Zeppelin

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Альбом LED ZEPPELIN выйдет в честь юбилея Atlantic Records



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В рамках празднования 75-летнего юбилея Atlantic Records лейбл совместно с компанией Rhino Entertainment запустил обширную серию виниловых пластинок, рассчитанную на целый год и включающую 90 релизов, охватывающих всю историю компании, начиная с самых первых дней ее существования и до наших дней. В серию вошли культовые и признанные альбомы практически всех популярных музыкальных жанров, включая специальные издания и многие альбомы, которые никогда не выходили на виниле. Куратором беспрецедентной серии стал председатель совета директоров и генеральный директор Atlantic Records Крейг Каллман, который, помимо роли главного исполнительного директора лейбла, является одним из крупнейших аудиофилов в мире, его личная коллекция винила насчитывает более двух миллионов пластинок.

Каждый месяц коллекция Atlantic 75 отражает разнообразную и богатую историю лейбла. Большинство изданий, отпечатанных на кристально чистом виниле, включают в себя новаторские работы, которые подчеркивают жанровое величие изданий лейбла на протяжении многих лет. Кроме того, Atlantic сотрудничает с известным аудиофильским лейблом Acoustic Sounds в рамках многолетней программы по выпуску 180-граммовых черных винилов со скоростью вращения 45 об/мин и SACD-версий классических альбомов Atlantic. Кроме того, лейбл сотрудничает с любимой службой подписки на виниловые диски VMP (Vinyl Me, Please) для создания первой в истории лейбла коллекции Record Of The Month, которая будет доступна для членов VMP в четверг, 19 октября, и поступит в продажу в начале ноября.

«75-летний юбилей дал нам невероятную возможность вновь обратиться к удивительному диапазону и глубине музыки, которую Atlantic выпускала на протяжении десятилетий. Эти 90 альбомов — не только необычное музыкальное путешествие сквозь годы, но и культурное, отражающее ряд сейсмических социальных сдвигов" - сказал Kallman. "Для меня, как признанного винилового наркомана, большая честь и удовольствие присоединиться к нашим коллегам из Rhino, нашим давним друзьям из Acoustic Sounds и замечательным сотрудникам VMP, чтобы подарить всей этой великолепной музыке королевское отношение к пластинкам. Это был настоящий труд любви и идеальное празднование этой знаменательной годовщины».

Среди 90 релизов оказался и один из альбомов LED ZEPPELIN — с 27 октября будет доступен на таком виниле "Led Zeppelin IV".




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