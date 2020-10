сегодня



Верховный суд США отказался рассматривать дело о плагиате LED ZEPPELIN "Stairway to Heaven"



Верховный суд США отказался рассматривать спор об авторских правах по поводу того, была ли классическая песня LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven" результатом плагиата композиции "Taurus" группы SPIRIT.



В августе наследники Рэнди «Калифорния» Вульфа подали ходатайство в Верховный суд США с просьбой аннулировать постановление девятого окружного апелляционного суда США от марта 2020 года в Сан-Франциско в поддержку судебного приговора 2016 года, который признал, что классическая тема LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven" не является плагиатом "Taurus" SPIRIT.



Пятого октября репортер Верховного суда Блумберга Кимберли Робинсон написала в твиттере: «#SCOTUS не будет слушать споры об авторских правах на легендарную "Stairway To Heaven". No. 20-142 Skidmore v. Led Zeppelin».







