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Гитарист TESTAMENT — об обвинениях в плагиате LED ZEPPELIN



ALEX SKOLNICK в рамках "Moods & Modes" коснулся недавнего дела о плагиате LED ZEPPELIN:



«Судебный иск по поводу инструментальной части песни по большей части чертовски нелеп — простите за выражение. Это открыло бы двери для настоящего океана судебных разбирательств. И трудно не считать, что иск к LED ZEPPELIN был результатом чрезмерно агрессивных адвокатов, стремящихся к известности, богатству или и к тому, и другому. В конце концов автора песен, представленного в иске, Рэнди Вулфа, более известного как Рэнди Калифорния, уже нет с нами. И после того, как в 2016 году суд присяжных вынес решение в пользу LED ZEPELLIN, эти парни не остановились. Они подали апелляцию, [и] вердикт был отменён. Затем дело перешло в суд высшей инстанции, который подтвердил первоначальный вердикт. Эти парни всё равно не остановились. Они дошли до Верховного суда США. К счастью, суд — от [судьи] Сони Сотомайор слева до Кларенса Томаса справа и всех остальных — согласился: "Мы отказываемся рассматривать это дело. Вердикт остаётся в силе. Дело закрыто"».







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