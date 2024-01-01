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Led Zeppelin

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|||| 5 фев 2024

JIMMY PAGE по контракту мог уволить любого участника LED ZEPPELIN



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Обнаружен оригинал контракта, который Led Zeppelin подписали в 1968 году с Atlantic Records, и из него следует, что гитарист Джимми Пейдж имел право в любой момент заменить остальных участников. Контракт, полученный неофициальным новостным сайтом LedZepNews, содержится в судебном документе 2005 года, поданном представителями Стива Вайса, адвоката группы.

Контракт был подписан Джимми Пейджем и основателем и президентом Atlantic Records Ахметом Эртегюном 11 ноября 1968 года и включает в себя несколько пунктов, которые могут удивить поклонников, и не в последнюю очередь то, что Роберт Плант, Джон Пол Джонс и Джон Бонэм могут быть заменены другими музыкантами, если Джимми Пейдж сочтёт это нужным.

В контракте, который был заключён между Atlantic и компанией Пейджа Superhype Tapes Limited, говорится, что компания может «привлекать других лиц для замены нынешних участников "Led Zeppelin"» и что «в любом случае Джеймс Пейдж будет участником и лидером "Led Zeppelin"». В контракте оговаривается, что «лицо или лица, соглашение с которыми будет расторгнуто, не должны использовать название "The Led Zeppelin" ни в какой коммерческой или творческой деятельности».

Контракт, который не был подписан Плантом, Бонэмом или Джонсом, также разрешал Atlantic выпускать два альбома "Greatest Hits" или "Best Of" группы в год и предусматривал, что Led Zeppelin будут получать роялти в размере 7,33 % от продаж записей в США, Канаде и Великобритании, и только 5,5 % в других странах.

О сделке Led Zeppelin с Atlantic было объявлено в пресс-релизе, выпущенном почти через две недели после подписания договора и озаглавленном «Atlantic Records подписывает контракт с новой энергичной английской группой Led Zeppelin, заключая одну из крупнейших сделок года». В пресс-релизе также сказано:

«Группа Led Zeppelin состоит из четырёх самых ярких музыкантов, выступающих сегодня в Британии. Это Джимми Пейдж, лидер группы и ведущий гитарист; Джон Пол Джонс, басист, пианист, органист, аранжировщик; Джон Бонэм, барабаны; и Роберт Плант, вокал и губная гармоника.

Шумиха вокруг Led Zeppelin усилилась с тех пор, как всего месяц назад в Лондоне группа записала свой первый (и пока ещё неизданный) альбом, продюсером которого выступил Джимми Пейдж.

Лучшие английские и американские рок-музыканты, которые слышали эти треки, называют Led Zeppelin следующей группой, которая достигнет высот, достигнутых Cream и Хендриксом. Этот полноформатник Led Zeppelin будет выпущен Atlantic в начале января».

Пластинка Led Zeppelin была выпущена 12 января 1969 года. Позже в том же году первоначальный трёхлетний контракт группы с Atlantic был продлён на два года.

LED ZEPPELINвЂ™s Full 1968 Recording Contract Revealed; Shows That JIMMY PAGE Could Replace Any Or All Band Members While Keeping The Band Name




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