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ROBERT PLANT заявил, что у него нет стимула петь с LED ZEPPELIN



В новом интервью для Los Angeles Times легенда LED ZEPPELIN Robert Plant рассказал о том, как изменился его голос с течением времени:



«Я знаю, что полноценный, открытый фальцет, который мне удалось создать в 1968 году, продержался до тех пор, пока я не устал от него. Затем эта своего рода преувеличенная индивидуальность вокального исполнения трансформировалась и перешла в другое русло. Но, собственно говоря, я выступал в Рейкьявике, в Исландии, около трёх лет назад, как раз перед COVID. Это был летний вечер на фестивале, я собрал свою группу и сказал: "Хорошо, давайте исполним "Immigrant Song". Они никогда не исполняли её раньше. Мы просто вдарили жару. Я подумал: "О, я не думал, что всё ещё могу это сделать"».



Когда автор Los Angeles сказал Robert'y, что многие фанаты хотели бы услышать, как он делает это вместе с LED ZEPPELIN, Плант ответил:



«Для меня больше нет стимула возвращаться к истокам, чтобы сорвать массовые аплодисменты, — это больше не приносит удовлетворение».



На вопрос, чувствует ли он себя из-за этого изгоем среди своих коллег по классическому року, Robert ответил:



«Я знаю, что есть люди из моего поколения, которые не хотят сидеть дома, поэтому они выходят на сцену и играют. Если они получают от этого удовольствие и делают то, что им нравится, чтобы скоротать дни, то это их дело».







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