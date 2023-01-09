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Led Zeppelin

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ROBERT PLANT: «После того, как Джон ушёл из жизни и LED ZEPPELIN не стало, нужно было что-то решать»



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В новом интервью изданию Vulture легенда Led Zeppelin Robert Plant рассказал о сложностях в своей сольной карьере:

«Я не самодоволен, но всё, за что я берусь, я оцениваю трезво. Я пробую разные варианты, которые иногда зависят от того, есть ли у кого-нибудь время на то, что я делаю, после всех этих лет назойливости СМИ, которые затрагивали все нюансы моего пути. Мне не на что жаловаться. Думаю ли я о том, приняла ли это публика? Или я думаю о том, принял ли я сам всё это? Должно быть, это именно то, что я чувствую, потому что есть много других вариантов, которые каждый из нас может принять в своей жизни. Мы можем сдаться, потому что нам больше нечего предложить. Или мы можем сочинять и почивать на лаврах.

После того, как Джон (Бонэм) ушёл из жизни и Led Zeppelin не стало, нужно было что-то решать. Я прошёл через всё это. Я буду сочинять с другими людьми. Это очень сокровенное занятие. Нелегко раскрыть себя в музыкальном плане. Другие люди работали со мной, а я работал с ними. У меня за плечами много песен, которые я написал в соавторстве с участниками Led Zeppelin. В то время меня окружало большое количество людей, которые давали мне поддержку и силы, поэтому я полагаю, что первые два альбома были созданы благодаря отличным друзьям».

ROBERT PLANT -




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9 янв 2023
o
olly71
Счастливый человек . за 10 лет заработал себе имя и миллионы долларов до конца жизни и с 1980 года занимается музыкой исключительно ради собственного удовольствия плюя на все мнения и коммерческую выгоду. Очень мало кто в шоу бизнесе может себе это позволить.

просмотров: 424

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