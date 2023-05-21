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*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 17
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
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Led Zeppelin

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21 май 2023 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN

15 апр 2023 : 		 Песня LED ZEPPELIN в библиотеке Конгресса

29 мар 2023 : 		 Нереализованное демо LED ZEPPELIN

22 фев 2023 : 		 ORIANTHI в кавер-версии LED ZEPPELIN от KITT WAKELEY

11 янв 2023 : 		 Вокалист LED ZEPPELIN — об исполнении их песен группой HEART

9 янв 2023 : 		 ROBERT PLANT: «После того, как Джон ушёл из жизни и LED ZEPPELIN не стало, нужно было что-то решать»

10 дек 2022 : 		 Стрим от LED ZEPPELIN

16 окт 2022 : 		 Трейлер переиздания книги о LED ZEPPELIN

16 сен 2022 : 		 MYLES KENNEDY — о прослушивании в LED ZEPPELIN

22 авг 2022 : 		 ROBERT PLANT заявил, что у него нет стимула петь с LED ZEPPELIN

11 авг 2022 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

6 июн 2022 : 		 LED ZEPPELIN поступило предложение выступить с аватарами в стиле ABBA

11 май 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Если бы LED ZEPPELIN появились сегодня, они стали бы сенсацией»

2 май 2022 : 		 Обновлённая книга о LED ZEPPELIN

8 фев 2022 : 		 PAUL STANLEY — о том, как впервые увидел LED ZEPPELIN

1 фев 2022 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN 1977 года

31 янв 2022 : 		 DAVID COVERDALE не понимает, почему LED ZEPPELIN не хотят воссоединиться

10 янв 2022 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

13 дек 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

6 дек 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

3 дек 2021 : 		 JIMMY PAGE и ROBERT PLANT почтили память менеджера LED ZEPPELIN

19 ноя 2021 : 		 Вышла новая книга о LED ZEPPELIN

15 ноя 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

6 ноя 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

30 окт 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

27 окт 2021 : 		 LED ZEPPELIN в ТикТок
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Концертное видео LED ZEPPELIN



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"Over The Hills And Far Away", ремастированное концертное видео группы LED ZEPPELIN, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили в легендарном Madison Square Garden в июле 1973 года.

LED ZEPPELIN Live From Madison Square Garden; "Over The Hills And Far Away" Video Remastered In HD




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