Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому праву о песне LED ZEPPELIN "Stairway to Heaven"



По сообщению Law360, наследники Рэнди «Калифорния» Вульфа подали ходатайство в Верховный Суд США с просьбой аннулировать постановление девятого окружного апелляционного суда США от марта 2020 года в Сан-Франциско в поддержку судебного приговора 2016 года, который признал, что классическая тема LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven" не является плагиатом "Taurus" SPIRIT.



Майкл Скидмор, доверенное лицо правопреемника автора песни "Taurus" Вульфа, предъявил претензии более чем через сорок лет после того, как "Stairway To Heaven" появилась на альбоме LED ZEPPELIN "Led Zeppelin IV".



В июне 2016 года лос-анджелесское жюри заседало около пяти часов, прежде чем единогласно принять решение в пользу LED ZEPPELIN. Однако коллегия из трёх судей Девятого окружного апелляционного суда решила, что в 2018 году судья первой инстанции допустил ряд ошибок и распорядился о новом слушании. Пять месяцев назад Девятый окружной апелляционный суд Сан-Франциско оставил в силе решение суда первой инстанции 2016 года.



В течение одного года юристы подают от 7 000 до 8 000 ходатайств об истребовании дела — официальное название ходатайства с просьбой к Верховному суду в полном объёме пересмотреть постановление суда низшей инстанции. По данным Vox, суд, как правило, удовлетворяет менее 80 из этих «коррекционных» ходатайств.



В ходатайстве, поданном представителями наследников Рэнди «Калифорния», говорится:



«Заключение [Девятого округа] является катастрофой для творцов, чей талант часто становится жертвой. Кроме того, оно является подарком для музыкальной индустрии и её адвокатов, что было с энтузиазмом принято в том округе, судья которого как-то сказал: "Наша схема наиболее враждебна по отношению к владельцам авторских прав, чем в любом другом округе".



"Апелляционный суд Голливудского Округа" наконец-то дал Голливуду именно то, чего он всегда хотел: тест на авторское право, который он не может проиграть. Предвосхищая то, что должно произойти, в течение нескольких дней после вынесения решения многочисленные крупные дела по авторскому праву уже были решены в пользу ответчиков индустрии. Пресловутая канарейка в угольной шахте умерла; ещё предстоит выяснить, заметили ли это шахтёры».



Четыре года назад Robert Plant заявил в суде, что он никогда не слышал о существовании "Taurus":



«Я не помню, чтобы я мог слышать эту песню тогда, и не помню этого сейчас».



Гитарист группы, Jimmy Page заявил, что он «не копировал никаких частей "Taurus"», несмотря на то, что в его виниловой коллекции из более чем 4 000 пластинок есть пять альбомов SPIRIT.







