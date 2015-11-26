14 фев 2019



LED ZEPPELIN вместе с VANS запускают новую линейку обуви



LED ZEPPELIN объединили усилия с компанией Vans, выпускающей обувь и одежду, для запуска новой лицензионной линейки кед.



Будет доступно две версии кед: у Era будет чёрный кожаный верх, украшенный символами, фигурирующими в обложке альбома "Led Zeppelin IV", а Sk8-Hi содержат изображение дирижабля Гинденбурга из дебютного альбома группы 1969 года. Помимо этого в коллекции Vans x Led Zeppelin появятся футболки и бейсболка.

















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