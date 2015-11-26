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Led Zeppelin

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14 фев 2019 : 		 LED ZEPPELIN вместе с VANS запускают новую линейку обуви

11 янв 2019 : 		 Каталог песен LED ZEPPELIN собрал более 21 миллиона долларов в США

17 дек 2018 : 		 Трейлер книги о LED ZEPPELIN

1 дек 2018 : 		 Апелляционный суд США «частично удовлетворил» иск в деле о плагиате в песне LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven"

10 окт 2018 : 		 Вышла иллюстрированная книга о LED ZEPPELIN

4 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к сборнику LED ZEPPELIN

1 окт 2018 : 		 Федеральный апелляционный суд приказал провести новое судебное разбирательство по делу о плагиате в песне LED ZEPPELIN "Stairway to Heaven"

28 сен 2018 : 		 LED ZEPPELIN выпустили три цифровых релиза

21 сен 2018 : 		 LED ZEPPELIN планируют запустить стриминговый сервис с архивными концертами

6 сен 2018 : 		 Программа о классическом концерте LED ZEPPELIN доступна для прослушивания

27 авг 2018 : 		 Тизер юбилейной книги о LED ZEPPELIN

24 авг 2018 : 		 Рассказ об издании концертного релиза LED ZEPPELIN

1 июл 2018 : 		 Фрагмент переиздания LED ZEPPELIN

22 июн 2018 : 		 Переиздание LED ZEPPELIN выйдет осенью

1 июн 2018 : 		 Установлена статуя барабанщику LED ZEPPELIN

4 май 2018 : 		 Набор уроков для гитары от LED ZEPPELIN

2 май 2018 : 		 LED ZEPPELIN вновь первые

1 апр 2018 : 		 Специальное издание книги о LED ZEPPELIN

21 мар 2018 : 		 Фрагмент нового релиза LED ZEPPELIN

17 мар 2018 : 		 Рассказ о новом релизе LED ZEPPELIN

6 мар 2018 : 		 ROBERT PLANT о том, почему ему неинтересен реюнион LED ZEPPELIN

2 мар 2018 : 		 ROBERT PLANT о юбилее LED ZEPPELIN

28 фев 2018 : 		 Новый сингл LED ZEPPELIN выйдет весной

15 фев 2018 : 		 JIMMY PAGE о возможности новых концертов LED ZEPPELIN

2 фев 2018 : 		 Иллюстрированная книга о LED ZEPPELIN выйдет осенью

28 янв 2018 : 		 LED ZEPPELIN на арфах
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|||| 14 фев 2019

LED ZEPPELIN вместе с VANS запускают новую линейку обуви



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LED ZEPPELIN объединили усилия с компанией Vans, выпускающей обувь и одежду, для запуска новой лицензионной линейки кед.

Будет доступно две версии кед: у Era будет чёрный кожаный верх, украшенный символами, фигурирующими в обложке альбома "Led Zeppelin IV", а Sk8-Hi содержат изображение дирижабля Гинденбурга из дебютного альбома группы 1969 года. Помимо этого в коллекции Vans x Led Zeppelin появятся футболки и бейсболка.



LED ZEPPELIN Partners With VANS For New Shoe Line





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