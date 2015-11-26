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DAVID COVERDALE не понимает, почему LED ZEPPELIN не хотят воссоединиться



Лидера WHITESNAKE David'a Coverdale'a, который почти 30 лет назад сотрудничал с Jimmy Page'ем при создании довольно хорошо принятого альбома, спросили в недавнем интервью подкасту "Radio Forrest", справедливо ли говорить, что Robert Plant является единственным противником воссоединения LED ZEPPELIN. Несмотря на попытки промоутеров уговорить группу воссоединиться для серии концертов, Plant остаётся приверженцем своего нового музыкального направления, близкого к американской версии блюза.



Coverdale сказал:



«Это вообще не моё дело. Всё, что я могу вам сказать, — я хотел бы, чтобы Jimmy Page исполнил свою мечту и снова отправился в турне с LED ZEPPELIN. И Jonesy [басист LED ZEPPELIN John Paul Jones] — они все великолепны. И Jason [Bonham] — очевидный выбор [на роль барабанщика в воссоединившихся LED ZEPPELIN] — вы знаете, у него гены. John [Bonham] был неотъемлемой частью — такого барабанщика иметь в составе группы гораздо важнее, чем некоторые думают. Он заставляет вас строить музыку совершенно по-другому, чтобы барабаны "дышали". Они создали превосходные, идеальные записи».



Возвращаясь к перспективе воссоединения LED ZEPPELIN, Coverdale продолжил:



«Я понятия не имею, почему этого не происходит. Я очень рад, что у меня с Jimmy прекрасная дружба и отношения, в которых мы поддерживаем друг друга, это взаимное восхищение. Мне было очень приятно [получить] права на запись COVERDALE PAGE, и теперь мы можем делать с ней всё, что захотим. Потому что в 2023 году будет 30-я годовщина выхода одноименного альбома COVERDALE PAGE. И у нас есть неизданные песни. Мы выпустим бокс-сет с этим материалом, представьте себе».







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