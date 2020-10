Сингл LED ZEPPELIN доступен для прослушивания

сегодня



LED ZEPPELIN отметят 50-летний юбилей альбома "III" выпуском переиздания единственного сингла с этой пластинки, выходившего в Японии — "Immigrant Song". Би-сайдом на нем был трек "Hey, Hey, What Can I Do". Сингл выйдет 15 января на 7"-виниле и будет выпущен тиражом в 19 700 копий. Прослушать две песни из этого сингла можно ниже.













