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Led Zeppelin

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5 окт 2020 : 		 LED ZEPPELIN отметят юбилей "III"

15 авг 2020 : 		 Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому праву о песне LED ZEPPELIN "Stairway to Heaven"

30 июл 2020 : 		 Поедут ли LED ZEPPELIN в тур? JIMMY PAGE думает, что вряд ли

28 май 2020 : 		 Концерт LED ZEPPELIN онлайн

16 май 2020 : 		 Концертный релиз LED ZEPPELIN выйдет летом

10 мар 2020 : 		 LED ZEPPELIN выиграли дело по "Stairway To Heaven"

12 дек 2019 : 		 Машинки от LED ZEPPELIN

23 окт 2019 : 		 Новые эпизоды «Истории LED ZEPPELIN»

26 сен 2019 : 		 JIMMY PAGE рассказал, почему LED ZEPPELIN стали лучшей группой в мире

23 сен 2019 : 		 MILEY CYRUS исполнила кавер-версии песен LED ZEPPELIN, PINK FLOYD

16 сен 2019 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от LEZ ZEPPELIN

6 сен 2019 : 		 Новый эпизод «Истории LED ZEPPELIN»

22 авг 2019 : 		 Департамент юстиции встал на сторону LED ZEPPELIN в споре об авторских правах на музыку "Stairway To Heaven"

10 авг 2019 : 		 Музыканты KORN и TOOL просят пересмотра решения суда по делу о нарушении авторских прав в песне LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven"

9 авг 2019 : 		 Новый эпизод «Истории LED ZEPPELIN»

10 июл 2019 : 		 Новый эпизод "History Of Led Zeppelin"

6 июл 2019 : 		 JIMMY PAGE вспоминает о записи дебютного альбома LED ZEPPELIN: «Я хотел изобразить всю мощь и глубину оркестра с помощью гитарной музыки»

14 июн 2019 : 		 Новый эпизод "History Of Led Zeppelin"

13 июн 2019 : 		 Трейлер книги о LED ZEPPELIN

10 май 2019 : 		 Новый эпизод "History Of Led Zeppelin"

8 май 2019 : 		 В работе документальный фильм о LED ZEPPELIN

14 фев 2019 : 		 LED ZEPPELIN вместе с VANS запускают новую линейку обуви

11 янв 2019 : 		 Каталог песен LED ZEPPELIN собрал более 21 миллиона долларов в США

17 дек 2018 : 		 Трейлер книги о LED ZEPPELIN

1 дек 2018 : 		 Апелляционный суд США «частично удовлетворил» иск в деле о плагиате в песне LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven"

10 окт 2018 : 		 Вышла иллюстрированная книга о LED ZEPPELIN
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LED ZEPPELIN отметят юбилей "III"



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LED ZEPPELIN отметят 50-летний юбилей альбома "III" выпуском переиздания единственного сингла с этой пластинки, выходившего в Японии — "Immigrant Song". Би-сайдом на нем был трек "Hey, Hey, What Can I Do". Сингл выйдет 15 января на 7"-виниле и будет выпущен тиражом в 19 700 копий.

LED ZEPPELIN Celebrates 50th Anniversary Of 'III' Album With Reissue Of 'Immigrant Song' Japanese 7" Single



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