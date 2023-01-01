11 янв 2023



Вокалист LED ZEPPELIN — об исполнении их песен группой HEART



Robert Plant в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какие у него остались впечатления об исполнении хита LED ZEPPELIN группой HEART в 2012 году:



«Вспомните, в какой компании я был в тот вечер. С кем я сидел рядом? Что происходило? Я даже не знал этих людей. Как мы перешли от статуса британской блюзовой группы к этому нелепому достижению? Ну нелепость — это многогранный термин. В конце сессий мы все стояли, оцепенев от переходов между песнями. Но у "Stairway To Heaven" своя собственная жизнь. Позже я часто ощущал себя отчуждённым. Всё начиналось интимно, трогательно и искренне, а потом шли годы. Она больше не принадлежала нам, да и не должна была принадлежать. Теперь она где-то в другом месте, заставляет людей отвлекаться, а потом, возможно, ведёт к сложным результатам.



Я многое из этого оставил позади. И в тот вечер я смотрел реконструкцию — умную, с благими побуждениями и с уважением. Я сидел на балконе и следил за великолепной экспозицией. Меня и мой вклад во всё это выставили на просушку в стране вечных подношений, так далеко от сцены и повода, и очень далеко от дома, который мы ему дали. Я ощутил отчуждённость от всех этих событий, от песни и от того факта, что годы всё-таки сделали своё дело. У неё был свой собственный импульс. Я наблюдал, как она уходит. Это было похоже на красивое перо, воздушный шар или пузырь. Нечто из глиняной трубки, из которой выдули что-то мыльное.



Я никогда и не предполагал, что буду наблюдать на что-то подобное с этого балкона. Я никогда не думал, что буду умиляться, увидев оттиск художника. Я знал, что это случится — Центр Кеннеди предупредил нас, чтобы мы ожидали этого события, — но я не знал, каким оно будет. Представление было впечатляющим. Теперь я вуайерист. Я больше не несу за это ответственности. Я не хожу в гитарные магазины, где мне говорят не играть. Я не пойду к алтарю на свадьбе, исполняя её на флейте. Я люблю эту песню. Она пришла ко мне и вычеркнула из моей жизни все те годы, когда я был частью всех этих событий. Она просто протёрла меня до костей. Потому что, возможно, для нас всё было кончено задолго до того, как всё закончилось. Без Джона всё точно было кончено. Я серьёзно. Мы обсуждаем одну песню, написанную 50 с лишним лет назад. Это просто великолепное исполнение, и оно поражает меня каждый раз. Оно поражает меня двумя или тремя разными способами. Это просто нечто из серии: "Боже мой".



Некоторые люди оказываются в ловушке своих достижений, и это, наверное, настоящий ад. Но, возможно, одна из особенностей "Stairway To Heaven" в том, что развитие песни было именно таким. Каким-то образом в ней было что-то очень необычное, с чем я не очень-то связан. Но тот вечер в Центре Кеннеди заставил меня вспомнить, что я несу определённую ответственность, к лучшему или худшему, за эту песню. Дело было не в том, кто лучше исполнил песню, хотя она потрясающе поёт. Сама хореография была ослепительно похожа на момент "мы недостойны"».







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