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Лягуха LED ZEPPELIN !



Taylor & Francis Online сообщили об открытии нового вида размножающихся на суше лягушек, названных в честь LED ZEPPELIN. Исследователи Давид Брито-Запата и Каролина Рейес-Пуиг обнаружили лягушку, названную Pristimantis ledzeppelin, в Кордильера-дель-Кондор, расположенной между границами юго-восточного Эквадора и северо-восточного Перу. Маленькую лягушку, длина которой может достигать 3,6 см, можно узнать по медно-красным глазам и пёстрой, жёлтой, коричневой, чёрной и оранжевой расцветке кожи. Эта лягушка — один из 28 видов Pristimantis, найденных за последние два года,



Брито-Запата и Рейес-Пуиг опубликовали следующее официальное сообщение в журнале Neotropical Biodiversity Journal:



«Название дано в честь группы LED ZEPPELIN и их необыкновенной музыки. LED ZEPPELIN — это британская рок-группа, образованная в Лондоне в 1968 году, одна из самых влиятельных групп 1970-х годов и родоначальница хард-рока и хэви-металла».



Они предупреждают, что Pristimantis ledzeppelin рискует исчезнуть, так как богатое биоразнообразие её среды обитания находится под угрозой из-за земледелия, вырубки лесов, добычи полезных ископаемых, болезней и чрезвычайных климатических условий. Они также отмечают, что этот вид вряд ли сможет переселиться в другое место и нуждается в защите.







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