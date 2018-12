сегодня



Апелляционный суд США «частично удовлетворил» иск в деле о плагиате в песне LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven"



В споре, в котором утверждалось, что легендарная рок-группа Led Zeppelin скопировала песню "Stairway to Heaven" из песни другой группы, Апелляционный суд США частично аннулировал решение в пользу Led Zeppelin, сославшись на неадекватные инструкции для присяжных, касающиеся правовых вопросов авторского права на защищаемые музыкальные элементы и оригинальность, — об этом сообщает National Law Review.



Спустя годы после смерти Рэнди Вулфа, участника американской рок-группы Spirit и композитора песни Spirit 1967 года "Taurus", распорядитель Вулфа Майкл Скидмор подал иск о нарушении авторских прав против Led Zeppelin, а также членов группы, звукозаписывающих компаний и издательской компании, утверждая, что вступительные ноты хита "Stairway To Heaven" были скопированы и практически идентичны тем, что были в "Taurus". Дело перешло к судебному разбирательству, в ходе которого жюри вынесло решение, установив, что эти две песни не были в целом похожими по «внешнему критерию», который объективно сравнивает охраняемые части произведения.



Скидмор подал апелляцию, оспаривая (1) различные инструкции для присяжных, (2) постановление районного суда о том, что существенное сходство должно быть доказано с использованием зарегистрированного депонируемого экземпляра, (3) постановление районного суда о том, что звуковые записи не могут быть воспроизведены, чтобы доказать, что ответчики имели доступ к песне “Taurus” и (4) некоторые другие доказательства.



Девятое слушание началось с обсуждения бремени владельца авторских прав на доказательство нарушения авторских прав и объяснения, что, поскольку право собственности на авторское право на “Taurus” не оспаривалось, анализ включал второй элемент нарушения, то есть могли ли ответчики скопировать защищённые элементы песни через копирование и незаконное присвоение. В случаях, когда нет прямых доказательств копирования, истец может попытаться установить путём косвенного доказательства, что обвиняемые имели доступ к работе истца и что эти две работы имеют существенное сходство в отношении аспектов работы истца, которые являются оригинальными и поэтому защищены авторским правом.



На девятом слушании сначала был рассмотрен вопрос о присяжных, и суд пришёл к выводу, что окружной суд допустил ошибку, не сообщив присяжным, что выбор и аранжировка незащищаемых правом музыкальных элементов по сути являются защищаемыми. Отметив, что внешний тест на существенное сходство трудно осуществить в контексте музыки, суд пришёл к выводу, что отказ окружного суда от инструктажа присяжных о том, что материал может быть защищён авторским правом в оригинальной комбинации неохраняемых авторским правом музыкальных элементов, был предвзятым.













