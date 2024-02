сегодня



Видео с выступления LED ZEPPELIN 1972 года



В сети появилось небольшой фрагмент с выступления LED ZEPPELIN 27 мая 1972 года в Амстердаме:



"Immigrant Song"

"Heartbreaker"

"Black Dog"

"Since I've Been Loving You"

"Celebration Day"

"Stairway To Heaven"

"Bron-Y-Aur Stomp"

"Dazed And Confused"

"What Is And What Should Never Be"

"Moby Dick"

"Whole Lotta Love"









Encore:

"Rock And Roll"

"Communication Breakdown"







