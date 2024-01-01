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Led Zeppelin

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Видео с выступления LED ZEPPELIN 1972 года



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В сети появилось небольшой фрагмент с выступления LED ZEPPELIN 27 мая 1972 года в Амстердаме:

"Immigrant Song"
"Heartbreaker"
"Black Dog"
"Since I've Been Loving You"
"Celebration Day"
"Stairway To Heaven"
"Bron-Y-Aur Stomp"
"Dazed And Confused"
"What Is And What Should Never Be"
"Moby Dick"
"Whole Lotta Love"




Encore:
"Rock And Roll"
"Communication Breakdown"

LED ZEPPELIN - Rare 1972 Live Video Footage From Amsterdam Unearthed




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