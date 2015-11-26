10 май 2019



Новый эпизод "History Of LED ZEPPELIN "



На Youtube-канале появился новый эпизод сериала "History Of Led Zeppelin", приуроченного к пятидесятилетию творческой карьеры коллектива — он рассказывает о том, как группа отправилась в студию Olympic для записи дебютного альбома.



















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