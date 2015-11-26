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Led Zeppelin

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10 май 2019 : 		 Новый эпизод "History Of Led Zeppelin"

8 май 2019 : 		 В работе документальный фильм о LED ZEPPELIN

14 фев 2019 : 		 LED ZEPPELIN вместе с VANS запускают новую линейку обуви

11 янв 2019 : 		 Каталог песен LED ZEPPELIN собрал более 21 миллиона долларов в США

17 дек 2018 : 		 Трейлер книги о LED ZEPPELIN

1 дек 2018 : 		 Апелляционный суд США «частично удовлетворил» иск в деле о плагиате в песне LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven"

10 окт 2018 : 		 Вышла иллюстрированная книга о LED ZEPPELIN

4 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к сборнику LED ZEPPELIN

1 окт 2018 : 		 Федеральный апелляционный суд приказал провести новое судебное разбирательство по делу о плагиате в песне LED ZEPPELIN "Stairway to Heaven"

28 сен 2018 : 		 LED ZEPPELIN выпустили три цифровых релиза

21 сен 2018 : 		 LED ZEPPELIN планируют запустить стриминговый сервис с архивными концертами

6 сен 2018 : 		 Программа о классическом концерте LED ZEPPELIN доступна для прослушивания

27 авг 2018 : 		 Тизер юбилейной книги о LED ZEPPELIN

24 авг 2018 : 		 Рассказ об издании концертного релиза LED ZEPPELIN

1 июл 2018 : 		 Фрагмент переиздания LED ZEPPELIN

22 июн 2018 : 		 Переиздание LED ZEPPELIN выйдет осенью

1 июн 2018 : 		 Установлена статуя барабанщику LED ZEPPELIN

4 май 2018 : 		 Набор уроков для гитары от LED ZEPPELIN

2 май 2018 : 		 LED ZEPPELIN вновь первые

1 апр 2018 : 		 Специальное издание книги о LED ZEPPELIN

21 мар 2018 : 		 Фрагмент нового релиза LED ZEPPELIN

17 мар 2018 : 		 Рассказ о новом релизе LED ZEPPELIN

6 мар 2018 : 		 ROBERT PLANT о том, почему ему неинтересен реюнион LED ZEPPELIN

2 мар 2018 : 		 ROBERT PLANT о юбилее LED ZEPPELIN

28 фев 2018 : 		 Новый сингл LED ZEPPELIN выйдет весной

15 фев 2018 : 		 JIMMY PAGE о возможности новых концертов LED ZEPPELIN
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|||| 10 май 2019

Новый эпизод "History Of LED ZEPPELIN"



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На Youtube-канале появился новый эпизод сериала "History Of Led Zeppelin", приуроченного к пятидесятилетию творческой карьеры коллектива — он рассказывает о том, как группа отправилась в студию Olympic для записи дебютного альбома.



LED ZEPPELIN: Episode 2 Of 'History Of Led Zeppelin' YouTube Series






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