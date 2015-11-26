28 фев 2021



Книга LED ZEPPELIN выйдет осенью



Omnibus Press объявили о том, что девятого сентября выйдет очередная книга о LED ZEPPELIN, "Evenings With Led Zeppelin: The Complete Concert Chronicle (Revised And Expanded Edition)", в которой описывается более 500 концертов группы за всю их историю начиная с выступления седьмого сентября 1968 года в Дании и заканчивая концертом седьмого июля 1980 года в Берлине.







+2 -1



просмотров: 355

