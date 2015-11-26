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Led Zeppelin

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15 апр 2021 : 		 Книга о LED ZEPPELIN выйдет осенью

4 апр 2021 : 		 Вокалист LED ZEPPELIN черпал вдохновение у PINK FLOYD

26 мар 2021 : 		 Книга LED ZEPPELIN выйдет летом

28 фев 2021 : 		 Книга LED ZEPPELIN выйдет осенью

19 янв 2021 : 		 Гитарист LED ZEPPELIN — о распаде группы

29 дек 2020 : 		 11-летняя YOYOKA исполняет кавер-версию DEEP PURPLE и LED ZEPPELIN

17 дек 2020 : 		 Вышел пинболл от LED ZEPPELIN

9 дек 2020 : 		 Новая книга о LED ZEPPELIN выйдет весной

30 окт 2020 : 		 «История LED ZEPPELIN»: эпизод 11

15 окт 2020 : 		 Сингл LED ZEPPELIN доступен для прослушивания

9 окт 2020 : 		 Верховный суд США отказался рассматривать дело о плагиате LED ZEPPELIN "Stairway to Heaven"

5 окт 2020 : 		 LED ZEPPELIN отметят юбилей "III"

15 авг 2020 : 		 Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому праву о песне LED ZEPPELIN "Stairway to Heaven"

30 июл 2020 : 		 Поедут ли LED ZEPPELIN в тур? JIMMY PAGE думает, что вряд ли

28 май 2020 : 		 Концерт LED ZEPPELIN онлайн

16 май 2020 : 		 Концертный релиз LED ZEPPELIN выйдет летом

10 мар 2020 : 		 LED ZEPPELIN выиграли дело по "Stairway To Heaven"

12 дек 2019 : 		 Машинки от LED ZEPPELIN

23 окт 2019 : 		 Новые эпизоды «Истории LED ZEPPELIN»

26 сен 2019 : 		 JIMMY PAGE рассказал, почему LED ZEPPELIN стали лучшей группой в мире

23 сен 2019 : 		 MILEY CYRUS исполнила кавер-версии песен LED ZEPPELIN, PINK FLOYD

16 сен 2019 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от LEZ ZEPPELIN

6 сен 2019 : 		 Новый эпизод «Истории LED ZEPPELIN»

22 авг 2019 : 		 Департамент юстиции встал на сторону LED ZEPPELIN в споре об авторских правах на музыку "Stairway To Heaven"

10 авг 2019 : 		 Музыканты KORN и TOOL просят пересмотра решения суда по делу о нарушении авторских прав в песне LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven"

9 авг 2019 : 		 Новый эпизод «Истории LED ZEPPELIN»
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|||| сегодня

Книга о LED ZEPPELIN выйдет осенью



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Penguin Press объявили о том, что девятого ноября состоится релиз новой книги о LED ZEPPELIN, "Led Zeppelin: The Biography".

LED ZEPPELIN: 'The Biography' Book Due In November



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