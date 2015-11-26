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Led Zeppelin

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30 окт 2020 : 		 «История LED ZEPPELIN»: эпизод 11

15 окт 2020 : 		 Сингл LED ZEPPELIN доступен для прослушивания

9 окт 2020 : 		 Верховный суд США отказался рассматривать дело о плагиате LED ZEPPELIN "Stairway to Heaven"

5 окт 2020 : 		 LED ZEPPELIN отметят юбилей "III"

15 авг 2020 : 		 Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому праву о песне LED ZEPPELIN "Stairway to Heaven"

30 июл 2020 : 		 Поедут ли LED ZEPPELIN в тур? JIMMY PAGE думает, что вряд ли

28 май 2020 : 		 Концерт LED ZEPPELIN онлайн

16 май 2020 : 		 Концертный релиз LED ZEPPELIN выйдет летом

10 мар 2020 : 		 LED ZEPPELIN выиграли дело по "Stairway To Heaven"

12 дек 2019 : 		 Машинки от LED ZEPPELIN

23 окт 2019 : 		 Новые эпизоды «Истории LED ZEPPELIN»

26 сен 2019 : 		 JIMMY PAGE рассказал, почему LED ZEPPELIN стали лучшей группой в мире

23 сен 2019 : 		 MILEY CYRUS исполнила кавер-версии песен LED ZEPPELIN, PINK FLOYD

16 сен 2019 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от LEZ ZEPPELIN

6 сен 2019 : 		 Новый эпизод «Истории LED ZEPPELIN»

22 авг 2019 : 		 Департамент юстиции встал на сторону LED ZEPPELIN в споре об авторских правах на музыку "Stairway To Heaven"

10 авг 2019 : 		 Музыканты KORN и TOOL просят пересмотра решения суда по делу о нарушении авторских прав в песне LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven"

9 авг 2019 : 		 Новый эпизод «Истории LED ZEPPELIN»

10 июл 2019 : 		 Новый эпизод "History Of Led Zeppelin"

6 июл 2019 : 		 JIMMY PAGE вспоминает о записи дебютного альбома LED ZEPPELIN: «Я хотел изобразить всю мощь и глубину оркестра с помощью гитарной музыки»

14 июн 2019 : 		 Новый эпизод "History Of Led Zeppelin"

13 июн 2019 : 		 Трейлер книги о LED ZEPPELIN

10 май 2019 : 		 Новый эпизод "History Of Led Zeppelin"

8 май 2019 : 		 В работе документальный фильм о LED ZEPPELIN

14 фев 2019 : 		 LED ZEPPELIN вместе с VANS запускают новую линейку обуви

11 янв 2019 : 		 Каталог песен LED ZEPPELIN собрал более 21 миллиона долларов в США
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«История LED ZEPPELIN»: эпизод 11



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LED ZEPPELIN опубликовали 11-й эпизод «Истории LED ZEPPELIN» из серии роликов, посвящённых 50-летию группы.

LED ZEPPELIN -



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