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В работе документальный фильм о LED ZEPPELIN



В настоящее время ведётся работа над новым документальным фильмом о LED ZEPPELIN под руководством дважды номинанта на Эмми Bernard'а MacMahon'а. В фильм войдут новые интервью с тремя участниками коллектива, а также редкие архивные записи с Джоном Бонэмом. Это будет первый документальный релиз о группе, в котором примут участие музыканты LED ZEPPELIN.



«Когда я увидел, что Bernard сделал визуально и в плане звука в "American Epic", я понял, что именно он достойно представит нашу историю», — сказал Jimmy Page.



«Увидев Уилла Шейда и других очень важных и знаковых американских музыкантов, оживающих на большом экране в "American Epic", я вдохновился на внесение вклада в эту интересную и захватывающую историю», — добавляет Robert Plant.



«Сейчас подходящее время для того, чтобы впервые рассказать нашу историю нашими словами, и я думаю, что этот фильм вдохнёт в неё жизнь», — подводит итог John Paul Jones.



Официальной даты выхода фильма пока нет.











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