Конверт альбома LED ZEPPELIN с автографами ушёл за 15 000 фунтов



По сообщению BBC News, на аукционе за 15 000 фунтов стерлингов (около 1,85 млн рублей) был продан конверт альбома LED ZEPPELIN "Houses Of The Holy", подписанный всеми четырьмя участниками группы.



Ожидалось, что стоимость картонного конверта, не содержащего собственно пластинки, составит от 1 200 до 1 800 фунтов.



Предметы LED ZEPPELIN, подписанные всеми участниками группы, являются редкостью, поскольку барабанщик Джон Бонэм умер в 1980 году в возрасте 32 лет. Считается, что в мире существует менее 30 альбомов, подписанных всеми четырьмя участниками группы.



Первоначальный владелец конверта "Houses Of The Holy" получил подписи во время случайной встречи с участниками LED ZEPPELIN в аэропорту Гатвик в 1977 году, когда они возвращались в Великобританию из турне по Америке.



Эндрю Смит, специалист по музыкальным и памятным вещам из аукционного дома Gildings Auctioneers в Маркет Харборо, Лестершир, сказал:



«Мы были очень рады получить такой потрясающий результат за этот набор автографов LED ZEPPELIN спустя 50 лет после выхода оригинального альбома "Houses Of The Holy".



Благодаря чрезвычайной редкости полных наборов автографов группы эта обложка альбома представляла собой священный Грааль для коллекционеров, решивших стать обладателями особенного памятного предмета.



После достижения отметки 10 000 фунтов стерлингов торги стали более нерешительными, но в конце концов покупатель, участвовавший в торгах по телефону, одержал победу в жёсткой конкуренции с Интернетом.



Подобный выдающийся результат свидетельствует как о ценности памятных вещей LED ZEPPELIN с автографами, так и об общей силе рынка предметов с автографами.



Этот набор подписей, полученных в результате случайной встречи с участниками группы, доказывает, что в наше время, если вы увидели знаменитость, вы должны попросить у неё автограф, а не селфи».







