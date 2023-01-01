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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 63
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 47
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 32
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 21
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 16
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Led Zeppelin

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22 июл 2023 : 		 LINDSEY STIRLING исполнила хит LED ZEPPELIN

4 июн 2023 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN

21 май 2023 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN

15 апр 2023 : 		 Песня LED ZEPPELIN в библиотеке Конгресса

29 мар 2023 : 		 Нереализованное демо LED ZEPPELIN

22 фев 2023 : 		 ORIANTHI в кавер-версии LED ZEPPELIN от KITT WAKELEY

11 янв 2023 : 		 Вокалист LED ZEPPELIN — об исполнении их песен группой HEART

9 янв 2023 : 		 ROBERT PLANT: «После того, как Джон ушёл из жизни и LED ZEPPELIN не стало, нужно было что-то решать»

10 дек 2022 : 		 Стрим от LED ZEPPELIN

16 окт 2022 : 		 Трейлер переиздания книги о LED ZEPPELIN

16 сен 2022 : 		 MYLES KENNEDY — о прослушивании в LED ZEPPELIN

22 авг 2022 : 		 ROBERT PLANT заявил, что у него нет стимула петь с LED ZEPPELIN

11 авг 2022 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

6 июн 2022 : 		 LED ZEPPELIN поступило предложение выступить с аватарами в стиле ABBA

11 май 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Если бы LED ZEPPELIN появились сегодня, они стали бы сенсацией»

2 май 2022 : 		 Обновлённая книга о LED ZEPPELIN

8 фев 2022 : 		 PAUL STANLEY — о том, как впервые увидел LED ZEPPELIN

1 фев 2022 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN 1977 года

31 янв 2022 : 		 DAVID COVERDALE не понимает, почему LED ZEPPELIN не хотят воссоединиться

10 янв 2022 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

13 дек 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

6 дек 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

3 дек 2021 : 		 JIMMY PAGE и ROBERT PLANT почтили память менеджера LED ZEPPELIN

19 ноя 2021 : 		 Вышла новая книга о LED ZEPPELIN

15 ноя 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

6 ноя 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN
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LINDSEY STIRLING исполнила хит LED ZEPPELIN



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LINDSEY STIRLING представила собственное прочтение композиции LED ZEPPELIN "Kashmir".

«"Kashmir" всегда была одной из моих любимых рок-песен, и я очень рада, что мне удалось поработать с легендарными продюсерами Howard Benson (MOTÖRHEAD, ALL AMERICAN REJECTS) и Neil Sanderson (THREE DAYS GRACE, MY DARKEST DAYS), придумав, как воплотить эту песню в моем стиле».




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