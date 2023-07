сегодня



LINDSEY STIRLING исполнила хит LED ZEPPELIN



LINDSEY STIRLING представила собственное прочтение композиции LED ZEPPELIN "Kashmir".



«"Kashmir" всегда была одной из моих любимых рок-песен, и я очень рада, что мне удалось поработать с легендарными продюсерами Howard Benson (MOTÖRHEAD, ALL AMERICAN REJECTS) и Neil Sanderson (THREE DAYS GRACE, MY DARKEST DAYS), придумав, как воплотить эту песню в моем стиле».







