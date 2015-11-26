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*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 89
*Новая песня SLIPKNOT 39
*DISTURBED хотят писать 34
*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 32
*Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?» 14
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Led Zeppelin

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19 ноя 2021 : 		 Вышла новая книга о LED ZEPPELIN

15 ноя 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

6 ноя 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

30 окт 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

27 окт 2021 : 		 LED ZEPPELIN в ТикТок

20 окт 2021 : 		 CARMINE APPICE заявил, что Джон Бонэм из LED ZEPPELIN играл как он

12 окт 2021 : 		 YOYOKA исполняет LED ZEPPELIN

27 сен 2021 : 		 YOYOKA исполняет LED ZEPPELIN

12 сен 2021 : 		 JIMMY PAGE посетил премьеру фильма о LED ZEPPELIN

6 сен 2021 : 		 Трейлер документального фильма о LED ZEPPELIN

6 сен 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — об обвинениях в плагиате LED ZEPPELIN

3 авг 2021 : 		 Фильм о LED ZEPPELIN обрёл название

22 июн 2021 : 		 Лягуха LED ZEPPELIN!

6 июн 2021 : 		 Лучший рифф у LED ZEPPELIN

4 май 2021 : 		 ANN WILSON и GOV'T MULE исполняют классику LED ZEPPELIN

18 апр 2021 : 		 Биография барабанщика LED ZEPPELIN выйдет осенью

15 апр 2021 : 		 Книга о LED ZEPPELIN выйдет осенью

4 апр 2021 : 		 Вокалист LED ZEPPELIN черпал вдохновение у PINK FLOYD

26 мар 2021 : 		 Книга LED ZEPPELIN выйдет летом

28 фев 2021 : 		 Книга LED ZEPPELIN выйдет осенью

19 янв 2021 : 		 Гитарист LED ZEPPELIN — о распаде группы

29 дек 2020 : 		 11-летняя YOYOKA исполняет кавер-версию DEEP PURPLE и LED ZEPPELIN

17 дек 2020 : 		 Вышел пинболл от LED ZEPPELIN

9 дек 2020 : 		 Новая книга о LED ZEPPELIN выйдет весной

30 окт 2020 : 		 «История LED ZEPPELIN»: эпизод 11

15 окт 2020 : 		 Сингл LED ZEPPELIN доступен для прослушивания
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|||| сегодня

Вышла новая книга о LED ZEPPELIN



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Sonicbond Publishing выпустили новую книгу о LED ZEPPELIN — "Led Zeppelin: Every Album, Every Song".

LED ZEPPELIN:



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