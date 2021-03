сегодня



Книга LED ZEPPELIN выйдет летом



Omnibus Press объявили о том, что вместо девятого сентября очередная книга о LED ZEPPELIN, "Evenings With Led Zeppelin: The Complete Concert Chronicle (Revised And Expanded Edition)", в которой описывается более 500 концертов группы за всю их историю начиная с выступления седьмого сентября 1968 года в Дании и заканчивая концертом седьмого июля 1980 года в Берлине, будет выпущена в августе. Оформившие предзаказ до 30 июня получат экземпляр с автографом Ross'a Halfin'a.







