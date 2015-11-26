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Вокалист LED ZEPPELIN черпал вдохновение у PINK FLOYD



Вокалист LED ZEPPELIN Robert Plant рассказал, что вдохновением для единственного шоу группы в 21 веке послужило выступление PINK FLOYD в 2005 году:



«Мне понравилось, что PINK FLOYD сделали в рамках "Live 8" — единичное выступление и всё. Они сделали это по хорошим причинам. То же самое было с ZEPPELIN, когда мы устраивали благотворительное шоу для Ahmet, мы давно и тесно общались с ними, так что если и была причина реюниона, то она была самой очевидной. Но мысль о том, что это может быть продолжено следующим летом, а потом и ещё одним летом, слишком выбивала из колеи».











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