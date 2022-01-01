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*Новое видео RAMMSTEIN 35
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 22
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
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Led Zeppelin

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Вокалист DREAM THEATER: «Если бы LED ZEPPELIN появились сегодня, они стали бы сенсацией»



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В новом интервью "The Everyman Podcast" вокалист DREAM THEATER James LaBrie рассказал о том, как высоко он оценивает творчество LED ZEPPELIN — одной из самых влиятельных, инновационных и успешных групп в современной музыке, продавшей более 300 миллионов альбомов по всему миру:

«Я воспитывался в очень эклектичной музыкальной среде. Но я всегда любил LED ZEPPELIN, и они по-прежнему выдерживают испытание временем. Их вещи неподвластны времени. Если бы эта группа появилась сегодня, они бы имели большой успех и стали бы сенсацией мира. Потому что то, что они создали с 1968 по 1979 годы, всего за 11 лет, если вы послушаете их каталог, это просто умопомрачительно. Каждый участник группы был лучшим из лучших в своём инструменте. Один из лучших вокалистов в рок-н-ролле. Один из лучших басистов и барабанщиков. А ещё Jimmy Page — продюсер, звукорежиссёр и писатель. Как, чёрт возьми, такое возможно?»




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