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*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 39
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 13
*DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH,... 11
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Led Zeppelin

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29 мар 2023 : 		 Нереализованное демо LED ZEPPELIN

22 фев 2023 : 		 ORIANTHI в кавер-версии LED ZEPPELIN от KITT WAKELEY

11 янв 2023 : 		 Вокалист LED ZEPPELIN — об исполнении их песен группой HEART

9 янв 2023 : 		 ROBERT PLANT: «После того, как Джон ушёл из жизни и LED ZEPPELIN не стало, нужно было что-то решать»

10 дек 2022 : 		 Стрим от LED ZEPPELIN

16 окт 2022 : 		 Трейлер переиздания книги о LED ZEPPELIN

16 сен 2022 : 		 MYLES KENNEDY — о прослушивании в LED ZEPPELIN

22 авг 2022 : 		 ROBERT PLANT заявил, что у него нет стимула петь с LED ZEPPELIN

11 авг 2022 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

6 июн 2022 : 		 LED ZEPPELIN поступило предложение выступить с аватарами в стиле ABBA

11 май 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Если бы LED ZEPPELIN появились сегодня, они стали бы сенсацией»

2 май 2022 : 		 Обновлённая книга о LED ZEPPELIN

8 фев 2022 : 		 PAUL STANLEY — о том, как впервые увидел LED ZEPPELIN

1 фев 2022 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN 1977 года

31 янв 2022 : 		 DAVID COVERDALE не понимает, почему LED ZEPPELIN не хотят воссоединиться

10 янв 2022 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

13 дек 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

6 дек 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

3 дек 2021 : 		 JIMMY PAGE и ROBERT PLANT почтили память менеджера LED ZEPPELIN

19 ноя 2021 : 		 Вышла новая книга о LED ZEPPELIN

15 ноя 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

6 ноя 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

30 окт 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

27 окт 2021 : 		 LED ZEPPELIN в ТикТок

20 окт 2021 : 		 CARMINE APPICE заявил, что Джон Бонэм из LED ZEPPELIN играл как он

12 окт 2021 : 		 YOYOKA исполняет LED ZEPPELIN
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|||| 29 мар 2023

Нереализованное демо LED ZEPPELIN



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Jimmy Page опубликовал "The Seasons", нереализованный инструментальный демо-трек LED ZEPPELIN, который послужил основой для композиции "The Rain Song" из альбома 1974 "Houses Of The Holy".




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