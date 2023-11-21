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ROBERT PLANT о распаде LED ZEPPELIN: «Это было правильно для меня»



ROBERT PLANT в интервью Irish Examiner прокомментировал слухи о том, что Jimmy Page и John Paul Jones хотели продолжить выступать как LED ZEPPELIN даже и без Robert'a 40 лет назад:



«Нужно продолжать развиваться. Наверное, для всех и каждого это было правильно. Для меня это было правильно [сказал он о распаде LED ZEPPELIN в 1980 году после смерти барабанщика Джона Бонэма под воздействием алкоголя]. Я полагаю, что какое-то время Jimmy и John Paul хотели продолжать это дело, но все мы меняемся. Приходится уходить от написанного в молодости. Вы говорите о "Bron-Yr-Aur" и "Battle Of Evermore", от написания в такой манере и с такими представлениями о жизни и вечной борьбе между людьми к зрелости, которую вы обретаете на этом пути; я поступаю правильно».







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