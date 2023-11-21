Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 46
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 18
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 16
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
*TIMO TOLKKI присел. Пока условно 15
*GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут вы... 14
*ROB HALFORD о концерте с BLACK SABBATH: «Я чуть не обделался... 14
*Лидер SKILLET о проблеме безотцовщины 14
*EXODUS исполнили 'Impact Is Imminent' 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 46
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 18
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 16
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
[= ||| все новости группы



*

Led Zeppelin

*



21 ноя 2023 : 		 ROBERT PLANT о распаде LED ZEPPELIN: «Это было правильно для меня»

16 сен 2023 : 		 Альбом LED ZEPPELIN выйдет в честь юбилея Atlantic Records

6 сен 2023 : 		 Конверт альбома LED ZEPPELIN с автографами ушёл за 15 000 фунтов

21 авг 2023 : 		 LINDSEY STIRLING исполнила хит LED ZEPPELIN

22 июл 2023 : 		 LINDSEY STIRLING исполнила хит LED ZEPPELIN

4 июн 2023 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN

21 май 2023 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN

15 апр 2023 : 		 Песня LED ZEPPELIN в библиотеке Конгресса

29 мар 2023 : 		 Нереализованное демо LED ZEPPELIN

22 фев 2023 : 		 ORIANTHI в кавер-версии LED ZEPPELIN от KITT WAKELEY

11 янв 2023 : 		 Вокалист LED ZEPPELIN — об исполнении их песен группой HEART

9 янв 2023 : 		 ROBERT PLANT: «После того, как Джон ушёл из жизни и LED ZEPPELIN не стало, нужно было что-то решать»

10 дек 2022 : 		 Стрим от LED ZEPPELIN

16 окт 2022 : 		 Трейлер переиздания книги о LED ZEPPELIN

16 сен 2022 : 		 MYLES KENNEDY — о прослушивании в LED ZEPPELIN

22 авг 2022 : 		 ROBERT PLANT заявил, что у него нет стимула петь с LED ZEPPELIN

11 авг 2022 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

6 июн 2022 : 		 LED ZEPPELIN поступило предложение выступить с аватарами в стиле ABBA

11 май 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Если бы LED ZEPPELIN появились сегодня, они стали бы сенсацией»

2 май 2022 : 		 Обновлённая книга о LED ZEPPELIN

8 фев 2022 : 		 PAUL STANLEY — о том, как впервые увидел LED ZEPPELIN

1 фев 2022 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN 1977 года

31 янв 2022 : 		 DAVID COVERDALE не понимает, почему LED ZEPPELIN не хотят воссоединиться

10 янв 2022 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

13 дек 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

6 дек 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ROBERT PLANT о распаде LED ZEPPELIN: «Это было правильно для меня»



zoom
ROBERT PLANT в интервью Irish Examiner прокомментировал слухи о том, что Jimmy Page и John Paul Jones хотели продолжить выступать как LED ZEPPELIN даже и без Robert'a 40 лет назад:

«Нужно продолжать развиваться. Наверное, для всех и каждого это было правильно. Для меня это было правильно [сказал он о распаде LED ZEPPELIN в 1980 году после смерти барабанщика Джона Бонэма под воздействием алкоголя]. Я полагаю, что какое-то время Jimmy и John Paul хотели продолжать это дело, но все мы меняемся. Приходится уходить от написанного в молодости. Вы говорите о "Bron-Yr-Aur" и "Battle Of Evermore", от написания в такой манере и с такими представлениями о жизни и вечной борьбе между людьми к зрелости, которую вы обретаете на этом пути; я поступаю правильно».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

21 ноя 2023
olly71
Я абсолютно равнодушен к музыке Битлз и Лед Зеппелин но надо признать и те и те распались очень вовремя для себя и остались навечно легендами . А вот многим другим группам это было не дано они тянули и тянут и скатились до самого низа востребовательности.
Like!2
21 ноя 2023
M
Mike Barlow
Плохо что Бонэм умер, но хорошо что группа распалась. Даже представить страшно, какие отвратные альбомы они могли записать в восьмидесятые, и каким бы при этом коммерческим успехом пользовались.
21 ноя 2023
gravitgroove
Mike Barlow, все равно по ляму бы продавали по инерции от заслуг первых 6 альбомов, где только первый и третий имеют более скромные цифры. Остальные за 10кк, а VI в 24кк. Они могут выпустить евро-поп или хип-хоп альбом и люди его рубанут минимум на пару миллионов, чисто для коллекции.
Presence и In through the out door уже шлаком можно назвать в сравнении с предыдущими. Это уже тень на былом величии.
21 ноя 2023
M
Mike Barlow
gravitgroove, хип-хоп едва ли в начале 80-х он мейнстримом не был ещё .
Скорее такое нововолновое регги с толстенными синтезаторами. Радостный постриженный Плант, не исключаю что в шортах, прыгал бы в клипах среди дыма.
А продавались бы не исключено , что и десятками миллионов. В общем, упас господь.

просмотров: 372

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом