Биография барабанщика LED ZEPPELIN выйдет осенью



Седьмого сентября Hachette Books выпустят первую биографию барабанщика LED ZEPPELIN Джона Бонэма, Beast: John Bonham And The Rise Of Led Zeppelin, вступительные слова для которой написал Dave Grohl.







