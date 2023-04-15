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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 70
*XXV — бабка ягодка опять! 62
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 39
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
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Led Zeppelin

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Песня LED ZEPPELIN в библиотеке Конгресса



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Хит LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven" попал в список песен, добавленных в 2023 году в библиотеку Конгресса США. В среду библиотекарь Конгресса Карла Хейден включила 25 записей в список «как аудиосокровища, достойные сохранения на все времена на основании их культурного, исторического или эстетического значения в звуковом наследии страны».

В 2023 году были включены следующие песни:

* "The Very First Mariachi Recordings" - Cuarteto Coculense (1908-1909)
* "St. Louis Blues" - Handy's Memphis Blues Band (1922)
* "Sugar Foot Stomp" - Fletcher Henderson (1926)
* Dorothy Thompson: Commentary and Analysis of the European Situation for NBC Radio (Aug. 23-Sept. 6, 1939)
* "Don't Let Nobody Turn You Around" - The Fairfield Four (1947)
* "Sherry" - The Four Seasons (1962)
* "What the World Needs Now is Love" - Jackie DeShannon (1965)
* "Wang Dang Doodle" - Koko Taylor (1966)
* "Ode to Billie Joe" - Bobbie Gentry (1967)
* "Déjà Vu" - Crosby, Stills, Nash and Young (1970)
* "Imagine" - John Lennon (1971)
* "Stairway to Heaven" - Led Zeppelin (1971)
* "Take Me Home, Country Roads" - John Denver (1971)
* "Margaritaville" - Jimmy Buffett (1977)
* "Flashdance…What a Feeling" - Irene Cara (1983)
* "Sweet Dreams (Are Made of This)" - Eurythmics (1983)
* "Synchronicity" - The Police (1983)
* "Like a Virgin" - Madonna (1984)
* "Black Codes (From the Underground)" - Wynton Marsalis (1985)
* Super Mario Bros. theme - Koji Kondo, composer (1985)
* "All Hail the Queen" - Queen Latifah (1989)
* "All I Want for Christmas is You" - Mariah Carey (1994)
* "Pale Blue Dot" - Carl Sagan (1994)
* "Gasolina" - Daddy Yankee (2004)
* "Concerto for Clarinet and Chamber Orchestra" - Northwest Chamber Orchestra, Ellen Taaffe Zwilich, composer (2012)




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15 апр 2023
F
Fo0x
Роберт Джонсон: "Ну да, ну да, пошел я нахер"

просмотров: 352

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