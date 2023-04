сегодня



Песня LED ZEPPELIN в библиотеке Конгресса



Хит LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven" попал в список песен, добавленных в 2023 году в библиотеку Конгресса США. В среду библиотекарь Конгресса Карла Хейден включила 25 записей в список «как аудиосокровища, достойные сохранения на все времена на основании их культурного, исторического или эстетического значения в звуковом наследии страны».



В 2023 году были включены следующие песни:



* "The Very First Mariachi Recordings" - Cuarteto Coculense (1908-1909)

* "St. Louis Blues" - Handy's Memphis Blues Band (1922)

* "Sugar Foot Stomp" - Fletcher Henderson (1926)

* Dorothy Thompson: Commentary and Analysis of the European Situation for NBC Radio (Aug. 23-Sept. 6, 1939)

* "Don't Let Nobody Turn You Around" - The Fairfield Four (1947)

* "Sherry" - The Four Seasons (1962)

* "What the World Needs Now is Love" - Jackie DeShannon (1965)

* "Wang Dang Doodle" - Koko Taylor (1966)

* "Ode to Billie Joe" - Bobbie Gentry (1967)

* "Déjà Vu" - Crosby, Stills, Nash and Young (1970)

* "Imagine" - John Lennon (1971)

* "Stairway to Heaven" - Led Zeppelin (1971)

* "Take Me Home, Country Roads" - John Denver (1971)

* "Margaritaville" - Jimmy Buffett (1977)

* "Flashdance…What a Feeling" - Irene Cara (1983)

* "Sweet Dreams (Are Made of This)" - Eurythmics (1983)

* "Synchronicity" - The Police (1983)

* "Like a Virgin" - Madonna (1984)

* "Black Codes (From the Underground)" - Wynton Marsalis (1985)

* Super Mario Bros. theme - Koji Kondo, composer (1985)

* "All Hail the Queen" - Queen Latifah (1989)

* "All I Want for Christmas is You" - Mariah Carey (1994)

* "Pale Blue Dot" - Carl Sagan (1994)

* "Gasolina" - Daddy Yankee (2004)

* "Concerto for Clarinet and Chamber Orchestra" - Northwest Chamber Orchestra, Ellen Taaffe Zwilich, composer (2012)







