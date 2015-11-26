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CARMINE APPICE заявил, что Джон Бонэм из LED ZEPPELIN играл как он



В новом интервью Radio Forrest легендарного барабанщика Carmine'a Appice'a спросили, что, по его мнению, Джон Бонэм перенял у него в плане звучания и стиля игры, когда VANILLA FUDGE и LED ZEPPELIN играли вместе в конце 1960-х годов. Он ответил:



«Согласно книге [Джона Бонэма] "A Thunder Of Drums", я был одним тех, кто на него повлиял. Это значит, что он перенял многое из того, что использую я. Потому что если вспомнить барабанщиков, которые оказали влияние и были рядом с вдохновляющими людьми, это были Митч Митчелл, Джинджер Бейкер, Кит Мун, я и Дино Данелли. Остальные четыре парня играли бледно. Я играл очень громко, мощно и зрелищно. И когда Джон увидел меня вживую, ему понравилось, и ему приглянулись мои большие барабаны. Поэтому он спросил меня, не могу ли я помочь ему стать эндорсером Ludwig.



Только подумайте: его никто не знал. Сейчас в это трудно поверить. Люди заявляют, что когда я говорю об этом, это моё эго. На самом деле это не эго, я просто говорю правду. Никто не знал Джона Бонэма. Я позвонил в Ludwig и сказал: "Я думаю, этот парень будет известным. Он хочет такой же комплект, как у меня. Было бы здорово, если бы вы его сделали эндорсером". И, клянусь, они согласились. Мы послали им первый альбом, и они сделали эго эндорсером. Он ещё не был известен. А потом во время следующего тура мы много выступали вместе, и у него была точно такая же барабанная установка, как у меня. И он играл как я, он делал такие же сбивки, как я, бил по тарелкам как я. И он смотрел на меня, когда делал это, и мы смеялись. Я показывал большой палец вверх. Мы были друзьями. Я и [басист VANILLA FUDGE] Тим [Богерт] в том туре джемовали с ZEPPELIN на одной из песен».







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