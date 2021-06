6 июн 2021



Лучший рифф у LED ZEPPELIN



Рифф Jimmy Page из композиции LED ZEPPELIN "Whole Lotta Love" был назван величайшим риффом всех времен и народов по версии читателей Total Guitar и Guitar World.



«1969, год, когда Нил Армстронг впервые ступил на Луну, Jimmy Page совершил свой собственный гигантский скачок для человечества.



Гитарная фигура в "Whole Lotta Love" заняла всего 2,7 секунды, но она сразу же перенесла музыку в другое десятилетие. В то время как все остальные все еще играли в 60-х, ZEPPELIN теперь играли в 70-х.



Это был не первый великий рифф, но он стал определяющим. Именно поэтому риффы стали главной частью гитарной музыки, именно поэтому группы ищут гитарный хук, который может привести в действие всю песню — или даже всю карьеру».



Десятка лучших риффов:



01. Whole Lotta Love (LED ZEPPELIN)



02. Crazy Train (OZZY OSBOURNE)



03. Back In Black (AC/DC)



04. Smoke On The Water (DEEP PURPLE)



05. Ain't Talkin' 'Bout Love (VAN HALEN)



06. Enter Sandman (METALLICA)



07. Iron Man (BLACK SABBATH)



08. Walk (PANTERA)



09. La Grange (ZZ TOP)



10. Purple Haze (Jimi Hendrix)













