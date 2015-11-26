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|||| 6 июн 2021

Лучший рифф у LED ZEPPELIN



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Рифф Jimmy Page из композиции LED ZEPPELIN "Whole Lotta Love" был назван величайшим риффом всех времен и народов по версии читателей Total Guitar и Guitar World.

«1969, год, когда Нил Армстронг впервые ступил на Луну, Jimmy Page совершил свой собственный гигантский скачок для человечества.

Гитарная фигура в "Whole Lotta Love" заняла всего 2,7 секунды, но она сразу же перенесла музыку в другое десятилетие. В то время как все остальные все еще играли в 60-х, ZEPPELIN теперь играли в 70-х.

Это был не первый великий рифф, но он стал определяющим. Именно поэтому риффы стали главной частью гитарной музыки, именно поэтому группы ищут гитарный хук, который может привести в действие всю песню — или даже всю карьеру».

Десятка лучших риффов:

01. Whole Lotta Love (LED ZEPPELIN)

02. Crazy Train (OZZY OSBOURNE)

03. Back In Black (AC/DC)

04. Smoke On The Water (DEEP PURPLE)

05. Ain't Talkin' 'Bout Love (VAN HALEN)

06. Enter Sandman (METALLICA)

07. Iron Man (BLACK SABBATH)

08. Walk (PANTERA)

09. La Grange (ZZ TOP)

10. Purple Haze (Jimi Hendrix)

LED ZEPPELIN's 'Whole Lotta Love' Named 'Greatest Riff Of All Time'





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КомментарииСкрыть/показать 14 )

Hellg


6 июн 2021, 23:19		В новости ошибка. На 6 месте Excel - Tapping Into the Emotional Void

hansi_hrb


6 июн 2021, 23:56		Какой то величайший риф невнятный

KramerUSA


7 июн 2021, 00:50		да ну, у многих команд , что в списке множество более крутых риффов.

BasterBaster


7 июн 2021, 09:37		Ну конечно, а рифа (I Can't Get No) Satisfaction 1965 года в природе не существует. И что здесь делает это: Walk (PANTERA) не понятно

decided


7 июн 2021, 09:37		хз, это же медлячёк, а рифф- это мастре оф пуппетс например.

CosmicBear


7 июн 2021, 09:58		BasterBaster, +++++

gravitgroove


7 июн 2021, 11:44		Мда!!! А Cream - "Sunshine of your love" где?

Whole Lotta Love, Iron Man и Smoke On The Water - вообще следовало бы в поpядке хpoнологии выставлять, тем более, что они схожи блюзовой последовательностью.

Back In Black - сильно пеpеоцененный

CosmicBear


7 июн 2021, 11:52		А как вам рифф в песне Darkthrone - Circle The Wagons? Стал бы классикой, если бы его сочинила какая-нибудь из вышеупомянутых групп? Как считаете?

gravitgroove


7 июн 2021, 12:15		CosmicBear, Вы шутите что ли? Это типичное клише с Motorhead, The Exploited и GBH U.K.

Кстати, удивлен, что в списке отсутствуют G n' R c Welcome to the Jungle или Paradise City

Vodyanoy38


7 июн 2021, 12:25		В новости ошибка. На 4-м месте Astrud Gilberto - Quiet Maria

CosmicBear


7 июн 2021, 12:26		gravitgroove, к сожалению, я плохо знаком с творчеством The Exploited и GBH U.K., поэтому мне не известны истоки риффов такой структуры.

На мой взгляд, если грамотно переаранжировать данный рифф, да и в целом переписать его в духе музыки выбранного из рейтинга коллектива, то он бы ничуть не потерял в хуковости и запоминаемости.

А с остальным согласен. Рейтинг вышел крайне субъективным, а каждый из слушателей сможет составить свой топ-10 лучших риффов.

Petrovich Sexyy


7 июн 2021, 12:59		Да кого бы не засунули на первое место, комменты были б те же самые.

Alisher


7 июн 2021, 14:17		Не понимаю восторгов от Walk. По мне, так туповатая, примитивная песня. Но мне и грув не особо заходит.
А LZ заслуженно на первом месте, для своего времени очень крутой рифф.

gravitgroove


7 июн 2021, 17:16		"Не понимаю восторгов от Walk."

Абсолютно, отстойный pифф, но такие вpемена были, и ещё он связан с новым звучанием, с саундом. Ну, либо голосовавшие за него на железной доpoге pаботают и у них уже в кpoви такой pитм: Чу-Чу, Чу-Чу!


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