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Led Zeppelin

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1 июл 2018 : 		 Фрагмент переиздания LED ZEPPELIN

22 июн 2018 : 		 Переиздание LED ZEPPELIN выйдет осенью

1 июн 2018 : 		 Установлена статуя барабанщику LED ZEPPELIN

4 май 2018 : 		 Набор уроков для гитары от LED ZEPPELIN

2 май 2018 : 		 LED ZEPPELIN вновь первые

1 апр 2018 : 		 Специальное издание книги о LED ZEPPELIN

21 мар 2018 : 		 Фрагмент нового релиза LED ZEPPELIN

17 мар 2018 : 		 Рассказ о новом релизе LED ZEPPELIN

6 мар 2018 : 		 ROBERT PLANT о том, почему ему неинтересен реюнион LED ZEPPELIN

2 мар 2018 : 		 ROBERT PLANT о юбилее LED ZEPPELIN

28 фев 2018 : 		 Новый сингл LED ZEPPELIN выйдет весной

15 фев 2018 : 		 JIMMY PAGE о возможности новых концертов LED ZEPPELIN

2 фев 2018 : 		 Иллюстрированная книга о LED ZEPPELIN выйдет осенью

28 янв 2018 : 		 LED ZEPPELIN на арфах

25 янв 2018 : 		 Переиздание LED ZEPPELIN выйдет весной
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Каталог песен LED ZEPPELIN собрал более 21 миллиона долларов в США



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В связи с 50-летием LED ZEPPELIN, а также 75-летием гитариста Jimmy Page’а (9 января) Billboard оценил каталог LED ZEPPELIN, песню за песней, основываясь на доходах, полученных от цифровой активности с тех пор, как музыка группы впервые стала доступна в магазинах для скачивания, таких как iTunes, и сервисах по запросу, таких как Spotify.

Billboard сообщает: «Но важно отметить, что, хотя доход служит основой рейтинга, Billboard подсчитывал доход только тогда, когда потребитель сделал выбор, либо загрузив песню, либо проиграв её на потоковом сервисе. Это означает, что другие источники дохода — когда профессионалы делают выбор, например, какие песни проигрывать по радио или какую песню ставить в телешоу, или физически выпустить как сингл, — не учитывались, потому что потребитель не принимал участие в этих выборах.

Таким образом, этот список является истинным показателем популярности песен в каталоге группы, потому что действия фанатов LED ZEPPELIN принесли доход, на котором основан этот рейтинг. Это рейтинг Billboard самых популярных песен LED ZEPPELIN, как проголосовавших потребителями США их временем и деньгами, с обзором или двумя из каждой из 94 песен, — общий доход составил: $ 21 607 542,71 — в каталоге группы».

1. "Stairway To Heaven"
Общая выручка: 2 903 223,42 долларов США.

Неудивительно, что это лучший источник дохода для LED ZEPPELIN, поскольку это, без сомнения, самая известная песня группы. Хотя в течение многих лет она могла слишком часть транслироваться на FM-радио, в настоящее время количество её воспроизведений сильно падает — около 22 000 включений в этом году, по сравнению с песней, подобной "Shape Of You" Эда Ширана, с 739 000 воспроизведений с начала года, в соответствии с Nielsen Music, — это означает, что это удовольствие, когда оно выходит в эфир. Участники группы SPIRIT утверждали, что LED ZEPPELIN украли мелодию песни "Taurus", использовав её в "Stairway To Heaven", но суд вынес решение в пользу LED ZEPPELIN в июне 2016 года, хотя апелляционный суд частично отменил это решение из-за неправильных инструкций для присяжных и направил дело на новое рассмотрение.

LED ZEPPELIN Catalog Tops $21M Digitally; All Songs Ranked By Revenue Generated



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