Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN доступен для прослушивания 240
*Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую пор... 62
*Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве 60
*Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её ... 45
*Новое видео SABATON 29
[= ||| все новости группы



*

Led Zeppelin

*



6 сен 2021 : 		 Трейлер документального фильма о LED ZEPPELIN

6 сен 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — об обвинениях в плагиате LED ZEPPELIN

3 авг 2021 : 		 Фильм о LED ZEPPELIN обрёл название

22 июн 2021 : 		 Лягуха LED ZEPPELIN!

6 июн 2021 : 		 Лучший рифф у LED ZEPPELIN

4 май 2021 : 		 ANN WILSON и GOV'T MULE исполняют классику LED ZEPPELIN

18 апр 2021 : 		 Биография барабанщика LED ZEPPELIN выйдет осенью

15 апр 2021 : 		 Книга о LED ZEPPELIN выйдет осенью

4 апр 2021 : 		 Вокалист LED ZEPPELIN черпал вдохновение у PINK FLOYD

26 мар 2021 : 		 Книга LED ZEPPELIN выйдет летом

28 фев 2021 : 		 Книга LED ZEPPELIN выйдет осенью

19 янв 2021 : 		 Гитарист LED ZEPPELIN — о распаде группы

29 дек 2020 : 		 11-летняя YOYOKA исполняет кавер-версию DEEP PURPLE и LED ZEPPELIN

17 дек 2020 : 		 Вышел пинболл от LED ZEPPELIN

9 дек 2020 : 		 Новая книга о LED ZEPPELIN выйдет весной

30 окт 2020 : 		 «История LED ZEPPELIN»: эпизод 11

15 окт 2020 : 		 Сингл LED ZEPPELIN доступен для прослушивания

9 окт 2020 : 		 Верховный суд США отказался рассматривать дело о плагиате LED ZEPPELIN "Stairway to Heaven"

5 окт 2020 : 		 LED ZEPPELIN отметят юбилей "III"

15 авг 2020 : 		 Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому праву о песне LED ZEPPELIN "Stairway to Heaven"

30 июл 2020 : 		 Поедут ли LED ZEPPELIN в тур? JIMMY PAGE думает, что вряд ли

28 май 2020 : 		 Концерт LED ZEPPELIN онлайн

16 май 2020 : 		 Концертный релиз LED ZEPPELIN выйдет летом

10 мар 2020 : 		 LED ZEPPELIN выиграли дело по "Stairway To Heaven"

12 дек 2019 : 		 Машинки от LED ZEPPELIN

23 окт 2019 : 		 Новые эпизоды «Истории LED ZEPPELIN»
Показать далее
| - |

|||| 6 сен 2021

Трейлер документального фильма о LED ZEPPELIN



*
zoom
*
* *
Трейлер документального фильма о LED ZEPPELIN, "Becoming Led Zeppelin", который был представлен четвертого сентября в рамках Venice International Film Festival, доступен для просмотра ниже.

Here Is The First Look At Official LED ZEPPELIN Documentary 'Becoming Led Zeppelin'








Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 202

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом