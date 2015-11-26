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Поедут ли LED ZEPPELIN в тур? JIMMY PAGE думает, что вряд ли



JIMMY PAGE в недавнем интервью для NME ответил на вопрос, есть ли шанс увидеть LED ZEPPELIN в туре (недавно Mick Jagger посетовал на то, что «разочарован тем, что группа не поехала в тур после 2007 года»):



«Тогда мы думали — я, John и Jason, что мы что-то, да и... Был разговор, что будут ещё концерты, и было бы очень хорошо их дать после выступления на О2, потому что мы вложили много работы в подготовку и были по-настоящему готовы, понимаете? Но ничего не случилось.



Похоже, что шансов того, что в будущем мы поедем в тур, крайне немного. В отличие от THE ROLLING STONES— они понимают, что фанатам это в кайф, и я тоже знаю, что и нашим тоже, но... К сожалению, шансов на что-то подобное с нашей стороны немного.



Мы вспоминаем о концерте 2007 года, который был большим событием. Но это было тогда, время-то ушло, понимаете?»







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