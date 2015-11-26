Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии 364
*Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло ... 53
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!» 21
*PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста 20
*Основатель группы БАТЮШКА осудил новый клип группы BATUSHKA 20
[= ||| все новости группы



*

Led Zeppelin

*



30 июл 2020 : 		 Поедут ли LED ZEPPELIN в тур? JIMMY PAGE думает, что вряд ли

28 май 2020 : 		 Концерт LED ZEPPELIN онлайн

16 май 2020 : 		 Концертный релиз LED ZEPPELIN выйдет летом

10 мар 2020 : 		 LED ZEPPELIN выиграли дело по "Stairway To Heaven"

12 дек 2019 : 		 Машинки от LED ZEPPELIN

23 окт 2019 : 		 Новые эпизоды «Истории LED ZEPPELIN»

26 сен 2019 : 		 JIMMY PAGE рассказал, почему LED ZEPPELIN стали лучшей группой в мире

23 сен 2019 : 		 MILEY CYRUS исполнила кавер-версии песен LED ZEPPELIN, PINK FLOYD

16 сен 2019 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от LEZ ZEPPELIN

6 сен 2019 : 		 Новый эпизод «Истории LED ZEPPELIN»

22 авг 2019 : 		 Департамент юстиции встал на сторону LED ZEPPELIN в споре об авторских правах на музыку "Stairway To Heaven"

10 авг 2019 : 		 Музыканты KORN и TOOL просят пересмотра решения суда по делу о нарушении авторских прав в песне LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven"

9 авг 2019 : 		 Новый эпизод «Истории LED ZEPPELIN»

10 июл 2019 : 		 Новый эпизод "History Of Led Zeppelin"

6 июл 2019 : 		 JIMMY PAGE вспоминает о записи дебютного альбома LED ZEPPELIN: «Я хотел изобразить всю мощь и глубину оркестра с помощью гитарной музыки»

14 июн 2019 : 		 Новый эпизод "History Of Led Zeppelin"

13 июн 2019 : 		 Трейлер книги о LED ZEPPELIN

10 май 2019 : 		 Новый эпизод "History Of Led Zeppelin"

8 май 2019 : 		 В работе документальный фильм о LED ZEPPELIN

14 фев 2019 : 		 LED ZEPPELIN вместе с VANS запускают новую линейку обуви

11 янв 2019 : 		 Каталог песен LED ZEPPELIN собрал более 21 миллиона долларов в США

17 дек 2018 : 		 Трейлер книги о LED ZEPPELIN

1 дек 2018 : 		 Апелляционный суд США «частично удовлетворил» иск в деле о плагиате в песне LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven"

10 окт 2018 : 		 Вышла иллюстрированная книга о LED ZEPPELIN

4 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к сборнику LED ZEPPELIN

1 окт 2018 : 		 Федеральный апелляционный суд приказал провести новое судебное разбирательство по делу о плагиате в песне LED ZEPPELIN "Stairway to Heaven"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Поедут ли LED ZEPPELIN в тур? JIMMY PAGE думает, что вряд ли



*
zoom
*
* *
JIMMY PAGE в недавнем интервью для NME ответил на вопрос, есть ли шанс увидеть LED ZEPPELIN в туре (недавно Mick Jagger посетовал на то, что «разочарован тем, что группа не поехала в тур после 2007 года»):

«Тогда мы думали — я, John и Jason, что мы что-то, да и... Был разговор, что будут ещё концерты, и было бы очень хорошо их дать после выступления на О2, потому что мы вложили много работы в подготовку и были по-настоящему готовы, понимаете? Но ничего не случилось.

Похоже, что шансов того, что в будущем мы поедем в тур, крайне немного. В отличие от THE ROLLING STONES— они понимают, что фанатам это в кайф, и я тоже знаю, что и нашим тоже, но... К сожалению, шансов на что-то подобное с нашей стороны немного.

Мы вспоминаем о концерте 2007 года, который был большим событием. Но это было тогда, время-то ушло, понимаете?»

JIMMY PAGE Says It



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Svarg_1349


30 июл 2020, 18:40		Плант относительно всего этого уже все давно сказал. И Пейдж с Джонсоном должны быть по-факту за это ему благодарны. Сохранили навсегда статус группы и считаются богами, чего не скажешь об их, не менее известных коллегах.

Thrashcrow


30 июл 2020, 18:45		"И Пейдж с Джонсоном должны быть по-факту за это ему благодарны. "

Джонсон - это кто?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 439

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом